Lieldienu “triks ar atvaļinājumu”: kā iegūt vairāk brīvdienu, un cik tev maksās par darbu svētkos? 0
Krista Draveniece

Publicitātes foto
5:39, 30. marts 2026
Stāsti Pieredze

Tuvojoties Lieldienām, daudzi jau plāno atpūtu, braucienus vai laiku kopā ar ģimeni. Taču līdz ar svētkiem rodas arī praktiski jautājumi – īpaši tiem, kuri šajā laikā strādā vai plāno atvaļinājumu. Vai svētku dienas pagarina atvaļinājumu? Kā tiek apmaksāts darbs Lieldienās? Un kādas tiesības ir darbiniekiem, kuriem svētki paiet darba režīmā, nevis pie svētku galda?

Šie jautājumi nav tikai teorētiski – katru gadu tie kļūst aktuāli tūkstošiem strādājošo. Darba likuma normas paredz konkrētus nosacījumus gan attiecībā uz svētku dienām, gan darba samaksu, tomēr praksē nereti rodas neskaidrības un pat pārpratumi starp darba devējiem un darbiniekiem.

Tāpēc apkopojam svarīgāko, kas jāzina ikvienam – cik dienas “iegūst” atvaļinājumā Lieldienu laikā, cik pienākas par darbu svētkos un kā nepazaudēt savas tiesības šajā periodā.

Atbild Dace Stivriņa, Valsts darba inspekcija, Klientu atbalsta nodaļas vadītāja.

“Atvaļinājuma periodā netiek ieskaitītas svētku dienas, līdz ar to atvaļinājums sastāv no parastām kalendārām dienām – darba dienām, brīvdienām-sestdienas un svētdienas.

Atvaļinājuma ilgums atkarīgs no izmantojamo atvaļinājuma kalendāro dienu skaita.

Ja, piemēram, darbinieks vēlas izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu jeb 7 kalendārās dienas no 30.03.2026., tad tā kā šajā periodā iekrīt svētku dienas, kas netiek ieskaitītas atvaļinājuma laikā, tad atvaļinājums, lai izmantotu 7 kalendārās dienas būs no 30.03.2026. līdz 08.04.2026. ieskaitot (30.03.2026.,31.03.2026., 01.04.2026., 02.04.2026., 04.04.2026., 07.04.2026.,08.04.2026.).

Ja darbinieks ir veicis darbu svētku dienās, piemērojams viens no kompensācijas veidiem – darbiniekam ir piešķirama apmaksāta atpūta citā nedēļas dienā, kas ir līdzvērtīga svētku dienā nostrādātajām stundām, vai arī par darbu attiecīgajā svētku dienā ir izmaksājama Darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktā piemaksa par darbu svētku dienā (ne mazāk kā 100 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, — ne mazāk kā 100 procentu apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu).

Pusēm par kompensācijas veidu būtu jāvienojas pirms darba veikšanas svētku dienā un vienošanas procesā darba devējam pēc iespējas jāņem vēra darbinieka vēlmes, bet darbiniekam – uzņēmuma iespējas.”

Vai tev ir jautājums par darba tiesībām? Raksti man uz [email protected].

Šis raksts ir portāla LA.LV īpašums. Jebkāda veida satura pārpublicēšana, kopēšana, izplatīšana vai citāda veida izmantošana bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas no LA.LV redakcijas ir aizliegta. Lai saņemtu atļauju pārpublicēt šo rakstu, lūdzu, sazinieties ar redakciju, rakstot uz [email protected]
Tēmas
RAKSTA REDAKTORS
RAKSTA REDAKTORS
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.