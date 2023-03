LIKTA un “Microsoft” vienojas par sadarbību 90 000 ASV dolāru apmērā Ieteikt







Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) ir vienojusies par sadarbību ar “Microsoft” 90 000 ASV dolāru apmērā, kas arī 2023. gadā ļauj turpināt izglītības un kvalifikācijas uzlabošanas programmu “Virtuālās prakses Baltijā”, informēja LIKTA prezidente profesore Signe Bāliņa.

Šī būs “Virtuālo prakšu Baltijā” programmas trešā kārta. LIKTA šo projektu īsteno kopā ar Latvijas Universitātes Inovāciju centru LUMIC un sadarbības partneriem Lietuvā un Igaunijā.

Pēc LIKTA prezidentes paustā, projektā visiem interesentiem Baltijā tiek piedāvāti bezmaksas kursi par aktuāliem digitālajiem rīkiem un programmām, kas palīdz vienkāršot un uzlabot darbu un ir pielietojamas ikdienā. Dziļākas intereses gadījumā šīs mācības var pavērt ceļu karjerai informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) jomā. Dalībnieki kursos iegūst praktiskas zināšanas, pēc tam piedalās virtuālajās praksēs, kur apgūtās prasmes izmēģina reālai darba videi identiskos apstākļos, apgūstot praktiskas iemaņas dažādās Baltijas organizācijās.

“Mūsu mērķi ir pavisam konkrēti – virtuālās prakses risina kopējo tautsaimniecības pieprasījumu pēc IKT speciālistiem un pēc profesionāļiem, kuriem ir augsta līmeņa digitālās prasmes,” uzsvēra profesore Bāliņa.

Šīs mācības ļauj paaugstināt kvalifikāciju un tādējādi uzlabot pozīciju darba tirgū. Svarīgi, ka šī aktivitāte nav orientēta tikai uz jauniešiem un studentiem, bet uz ikviena vecuma profesionāli, kas meklē jaunas karjeras iespējas vai vēlas uzlabot savu konkurētspēju darba tirgū.

Pašlaik tīmekļa vietnē www.balticinternships.eu ir pieejami iepriekšējo kursu ieraksti. Jaunajā projekta kārtā interesentiem tiks piedāvāti bezmaksas kursi par mākslīgo intelektu, pamatkurss Python programmēšanā, kā arī kurss par datu analīzes un vizualizācijas rīku Microsoft Power BI. Kursiem varēs pieteikties no šī gada aprīļa.

Plānots, ka šogad kursus absolvēs vismaz 7500 dalībnieku, praksēs un pasākumos ar nozares darba devējiem piedalīsies 2500 cilvēku, jaunu darbu vai paaugstinājumu esošajā darbā iegūs vai būtiski uzlabos kvalifikāciju, paaugstinot konkurētspēju darba tirgū un tādējādi arī savus ieņēmumus, vismaz 1500 projekta dalībnieki. Iepriekšējā kārtā kursos iesaistījās vairāk kā 12 tūkstoši dalībnieku, praktiskās iemaņas virtuālajā praksē papildināja 4 325 cilvēki.

“Valstīs, kur cilvēki ir labāk apguvuši digitālās kompetences un kur dažādas tehnoloģijas un digitālie pakalpojumi tiek plaši izmantoti, ir labāki dzīves kvalitātes rādītāji,” saka “Microsoft” vadītāja Baltijā Vaida Sapole. Cilvēki šajās valstīs ir produktīvāki un pelna vairāk, un, kā apliecina “Microsoft Digitālās Nākotnes Indekss”, digitālās prasmes virza tādas inovācijas, kas ļauj ekonomikai attīstīties, radot jaunas darba vietas ar augstāku pievienoto vērtību.

Speciālistu ar digitālajām prasmēm trūkumu LIKTA risina arī ar citiem instrumentiem

Šis ar “Microsoft Philantropies” finansiālo atbalstu īstenotais projekts nepavisam nav vienīgais instruments, kā LIKTA turpina īstenot savu misiju – uzlabot Latvijas iedzīvotāju un uzņēmēju digitālās prasmes.

Atbilstoši Pasaules Ekonomikas foruma datiem, visā pasaulē tikai 33% darbavietās, kas saistītas ar tehnoloģijām, strādā darbinieki ar nepieciešamajām kompetencēm. Turklāt foruma prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam tiks radītas vismaz 150 miljoni jaunas ar tehnoloģijām saistītas darbavietas, 77% no darbiem būs nepieciešamas digitālās kompetences.

To, ka Latvijas darba tirgū pietrūkst un nākamajos gados noteiktas kvalifikācijas speciālistu trūks vēl vairāk, apliecina arī Ekonomikas ministrijas publicētās darba tirgus prognozes vidējam un ilgtermiņam. Līdz 2030. un 2040. gadam darba tirgū pieaugs pieprasījums pēc IKT un veselības aprūpes jomas, kā arī zinātnes un inženierzinātņu speciālistiem, vienlaikus šīs ir arī jomas, kurās tiek prognozēts būtisks darbinieku trūkums.

Profesore Bāliņa uzsver, ka arī citās nozarēs trūkst un nākotnē potenciāli vēl vairāk trūks speciālistu ar digitālajām kompetencēm, tādēļ uzņēmēji tiek aicināti izmantot LIKTA un tās partneru piedāvātās kvalifikācijas celšanas iespējas.

Piemēram, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās mācības mikro un mazajiem uzņēmējiem, kā arī pašnodarbinātajiem projektā MMU.lv ir pieejamas vēl līdz šā gada decembrim – sākot no grāmatvedības, datu analīzes un digitālās drošības, beidzot ar Excel, sociālo tīklu marketinga rīkiem un tīmekļa vietņu veidošanu. Izvēloties jebkuru no MMU.lv mācībām digitālajā jomā, ir iespēja apgūt prasmes un iegūt zināšanas latviešu valodā gan tiešsaistē, gan klātienē. ERAF līdzfinansējums apmaksā 70% no kursu cenas.

Tāpat līdz šī gada beigām visi uzņēmumi vēl var saņemt ES fondu līdzfinansējumu 30–70% apmērā nepieciešamajām darbinieku mācībām projektā “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai”, ko īsteno LIKTA. Projektā jau līdz šim aktīvi ir iesaistījušies daudzi nozares uzņēmumi, izmantojot sniegto iespēju paaugstināt savu darbinieku kvalifikāciju ar ERAF atbalstu.

Jau pavisam drīz, no 24. līdz 28. aprīlim, LIKTA kopā partneriem īstenos informatīvu un izglītojošu kampaņu – Eiropas Digitālā nedēļa 2023 Latvijā. Šajā laikā iedzīvotājiem un uzņēmējiem būs pieejamas dažādas aktivitātes, lai uzlabotu un nostiprinātu savas digitālās prasmes.

Pašlaik norisinās arī projekta “Gudrā Latvija” trešais posms, un ar LIKTA izstrādāto rīku “Digitālā brieduma tests” ikviens uzņēmums var ātri noteikt savu digitālo briedumu, tādējādi apzinot, kādas papildu zināšanas un prasmes vēl ir nepieciešamas veiksmīgai izaugsmei.