Ekrānuzņēmums no video

Londonā “Hamas” teroristu, kas negaidītā uzbrukumā Izrēlai nogalinājuši un nolaupījuši simtiem civiliedzīvotāju, atbalstītājas rauj nost plakātus ar paziņojumiem par nolaupītajiem cilvēkiem Izraēlā, liecina sociālajos tīklos izplatīts video.

London – women removing posters of those missing in Israel. 💔 pic.twitter.com/Ufa4u5AXtD

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 12, 2023