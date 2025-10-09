“Man tagad jāiet!” Donalds Tramps preses konferences laikā saņēmis ar roku rakstītu zīmīti, uz kuru uzreiz arī reaģējis 0
ASV prezidents Donalds Tramps preses konferences laikā saņēma ar roku rakstītu zīmīti no ASV valsts sekretāra Marka Rubio, un ārvalstu medijiem tagad kļuvis zināms, kas tajā bija teikts.
79 gadus vecais Tramps 8. oktobrī vadīja apaļā galda diskusiju Baltajā namā, kurā runāja par kustības “Antifa” dalībniekiem, kurus viņš pats iepriekš nodēvējis par iekšzemes teroristu organizāciju.
Runājot Baltā nama ēdamzālē, Tramps sacīja: “Nav nekā pārsteidzoša tajā, ko viņi dara ASV. Esmu redzējis tos pašus plakātus gan šeit Vašingtonā, gan Londonā. Tā ir liela organizācija, korporācija, kas to vada.”
Taču drīz vien tikšanās tika pārtraukta — Rubio pienāca pie Trampa un pasniedza viņam zīmīti, sakot, ka ir “ziņas prezidentam”, bet par tām runās tikai pēc tam, kad žurnālisti būs devušies prom.
Neilgi pēc tam Tramps paskaidroja klātesošajiem: “Tikko saņēmu ziņu no valsts sekretāra — mēs esam ļoti tuvu vienošanās panākšanai Tuvajos Austrumos, un man drīz būs jāiesaistās. Uzdošu vēl dažus jautājumus, un tad došos.”
Pēc desmit minūtēm viņš piebilda: “Man tagad jāiet risināt dažas problēmas Tuvajos Austrumos — lai gan mūsu valsts sekretārs droši vien spētu paveikt to vēl labāk par mani. Bet mēs nevēlamies riskēt, tāpēc es došos pats.”
Pasākums notika vienlaikus ar miera sarunu trešo dienu starp Izraēlu un palestīniešu grupējumu “Hamas” Ēģiptes kūrortā — daļā no ASV izstrādātā Gazas miera plāna. Turklāt tas sakrita ar 2. gadadienu kopš 2023. gada 7. oktobra uzbrukumiem, kad “Hamas” īstenoja brutālu uzbrukumu Izraēlā, nogalinot aptuveni 1200 cilvēku un sagrābjot 250 ķīlniekus.
Vēlāk aģentūra “Associated Press” atklāja, kas īsti bija teikts Trampam pasniegtajā zīmītē: “Ļoti tuvu. Mums drīz vajadzēs tavu apstiprinājumu Truth Social ierakstam, lai tu pirmais varētu paziņot par vienošanos.”
Drīz pēc tam Tramps savā platformā Truth Social publicēja ierakstu, paziņojot, ka ir ļoti lepns atklāt pirmo fāzi Gazas miera vienošanās starp Izraēlu un “Hamas”.
Tramps rakstīja: “Tas nozīmē, ka visi ķīlnieki tiks atbrīvoti ļoti drīz, un Izraēla atsauks savus karavīrus līdz iepriekš saskaņotajai līnijai. Tas ir pirmais solis ceļā uz spēcīgu, noturīgu un ilgstošu mieru.”
Viņš piebilda: “Šī ir lieliska diena arābu un musulmaņu pasaulei, Izraēlai, visām kaimiņvalstīm un Amerikas Savienotajām Valstīm. Paldies starpniekiem no Kataras, Ēģiptes un Turcijas, kas palīdzēja īstenot šo vēsturisko notikumu. Svētīti ir miera nesēji!”
Saskaņā ar mediju ziņām, ķīlnieku atbrīvošana varētu kļūt par galveno pavērsienu konflikta izbeigšanā, kas jau ir prasījis desmitiem tūkstošu dzīvību Gazā un izraisījis plašas politiskās sekas visā pasaulē.