Pacietības mērs ir pilns! Putins pamatīgi nokaitinājis Trampa padomniekus 0
Krievijas diktators Vladimirs Putins, šķiet, ir pamatīgi nokaitinājis ASV prezidenta Donalda Trampa tuvākos padomniekus, ziņo “Financial Times”, atsaucoties uz avotu, kas labi pārzina situāciju.
Tramps Putinam bija sagatavojis ļoti izdevīgu vienošanos apmaiņā pret kara pārtraukšanu.
Tā paredzēja gan sankciju atcelšanu, gan Krimas atzīšanu par Krievijas teritoriju, gan arī ekonomisko sadarbību, ieskaitot kopīgu naftas un gāzes atradņu izstrādi Arktikā.
Tas izjauca sarunas, kuras bija ilgušas vairāk nekā pusgadu un noslēdzās ar abu pušu tikšanos Aļaskā.
Pēc tam ASV strauji mainīja pieeju. Tā vairs necentās panākt vienošanos, bet gan sāka atklāti palīdzēt Kijivai ar izlūkošanas datiem, lai dotu triecienus Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.
Arī Vašingtonas retorika ir krasi mainījusies. Piemēram, ASV prezidenta īpašais pārstāvis Kīts Kelogs publiski paziņoja, ka amerikāņu armija “sadotu pa pakaļu” Krievijas militāristiem, bet pats Tramps nosauca Krieviju par “papīra tīģeri”, kas cieš no nopietnām ekonomiskām grūtībām.
Viņš norādīja, ka Krievija “trīsarpus gadus cīnās bezjēdzīgā konfliktā, kuru, ņemot vērā tās militāro spēku, tai vajadzēja uzvarēt mazāk nekā nedēļas laikā”.
“Objektīvi raugoties, Putinam klājas arvien sliktāk: nav militāru uzvaru, ekonomika grimst, sabiedrība nogurusi, bet Ukrainas spēki atkārtoti paralizē Krievijas naftas pārstrādi. Pat Tramps ir pastiprinājis retoriku,” situāciju komentē Abass Gaļamovs.
Pēc viņa vārdiem, Putins par savu galveno uzdevumu joprojām uzskata demonstrēt savu nepiekāpību.