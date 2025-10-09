Vladimirs Putins
Pacietības mērs ir pilns! Putins pamatīgi nokaitinājis Trampa padomniekus

LA.LV
15:27, 9. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins, šķiet, ir pamatīgi nokaitinājis ASV prezidenta Donalda Trampa tuvākos padomniekus, ziņo “Financial Times”, atsaucoties uz avotu, kas labi pārzina situāciju.

ASV administrācija krasi mainījusi savu nostāju pret Maskavu, pēc tam, kad Kremlis turpināja Ukrainas bombardēšanu, klaji ignorējot Vašingtonas dāsnos piedāvājumus.

Tramps Putinam bija sagatavojis ļoti izdevīgu vienošanos apmaiņā pret kara pārtraukšanu.

Tā paredzēja gan sankciju atcelšanu, gan Krimas atzīšanu par Krievijas teritoriju, gan arī ekonomisko sadarbību, ieskaitot kopīgu naftas un gāzes atradņu izstrādi Arktikā.

Tomēr Putins atteicās no kompromisa un pieprasīja, lai Ukraina atdod vēl papildu teritorijas.

Tas izjauca sarunas, kuras bija ilgušas vairāk nekā pusgadu un noslēdzās ar abu pušu tikšanos Aļaskā.

Pēc tam  ASV strauji mainīja pieeju. Tā vairs necentās panākt vienošanos, bet gan sāka atklāti palīdzēt Kijivai ar izlūkošanas datiem, lai dotu triecienus Krievijas enerģētikas infrastruktūrai.

Šīs palīdzības rezultātā tikai septembrī vien  tika apturēta piecu naftas pārstrādes rūpnīcu darbība un Krievijas reģionos sākās benzīna krīze.

Arī Vašingtonas retorika ir krasi mainījusies. Piemēram, ASV prezidenta īpašais pārstāvis Kīts Kelogs publiski paziņoja, ka amerikāņu armija “sadotu pa pakaļu” Krievijas militāristiem, bet pats Tramps nosauca Krieviju par “papīra tīģeri”, kas cieš no nopietnām ekonomiskām grūtībām.

Viņš norādīja, ka Krievija “trīsarpus gadus cīnās bezjēdzīgā konfliktā, kuru, ņemot vērā tās militāro spēku, tai vajadzēja uzvarēt mazāk nekā nedēļas laikā”.

Pats Putins šos paziņojumus ignorē un izliekas par beigtu.

“Objektīvi raugoties, Putinam klājas arvien sliktāk: nav militāru uzvaru, ekonomika grimst, sabiedrība nogurusi, bet Ukrainas spēki atkārtoti paralizē Krievijas naftas pārstrādi. Pat Tramps ir pastiprinājis retoriku,” situāciju komentē Abass Gaļamovs.

Pēc viņa vārdiem, Putins par savu galveno uzdevumu joprojām uzskata demonstrēt savu nepiekāpību.

