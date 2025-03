Māris Gailis: Ierēdniecība aug tāpat kā dzīvs organisms, visu laiku izgudrojot sev jaunu darbu Ieteikt







“Ierēdniecība aug tāpat kā dzīvs organisms. Un kādā veidā tā aug? Tā visu laiku izgudro sev jaunu darbu. Un tad tai visu laiku pietrūkst resursu, lai to jaunizgudroto darbu apgūtu,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Naudas cena” iesāka teikt uzņēmējs un bijušais premjers Māris Gailis, diskutējot par birokrātiju un tās mazināšanu Latvijā.

Līdz ar to rodas arvien jauni darbi ierēdniecībai un tiek prasīts papildu resurss to veikšanai. “Algu fonds, tiek pieņemti jauni cilvēki, un tad tie ķeras pie darba un atkal izdomā, ko vēl jaunu vajadzētu pielikt klāt! Un tā tas aug bezgalīgi. Vienīgais, kā no tā var glābties, ir ar politisku varu visu laiku cērtot, apcērtot šīs vajadzības un prasības,” sacīja Gailis TV24 raidījumā.

Bijušais premjers Gailis arī skeptiski raugās uz premjeres Evikas Siliņas (JV) izdoto rezolūciju par darba grupas izveidi birokrātijas samazināšanai valstī. “Dos paši sev priekšlikumus samazināt… Pilnīgs absurds! Tieši otrādi – tā [birokrātija] vēl palielināsies,” kritiku pauda Gailis, TV24 raidījuma “Naudas cena” turpinājumā stāstot piemēru par birokrātiju arhitektūras jomā.

