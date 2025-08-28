Ēdināšanas problēmas atrisinātas: Rīgas skolas gatavas jaunajam mācību gadam 0
Atrisinātas saistībā ar ēdināšanas iepirkumu radušās problēmas, un skolēnu ēdināšana tiks nodrošināta visās Rīgas skolās, ceturtdien preses konferencē teica Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV), norādot, ka skolas ir gatavas uzņemt audzēkņus 1.septembrī.
Kā žurnālistiem skaidroja Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Ivars Balamovskis, atsevišķās skolās pēc ēdinātāju maiņas rit pēdējie darbi, lai uzstādītu virtuves tehniku, taču līdz nākamajai nedēļai ēdinātāji būs gatavi sniegt pakalpojumu.
Rīgā darbosies 148 pašvaldības bērnudārzi un 182 privātie bērnudārzi.
Saskaņā ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta datiem, visvairāk trūkst latviešu valodas, matemātikas un daļēji svešvalodu pedagogu. Pēdējo trūkums tiek saistīts ar atteikšanos no krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanas.
Katra skola pedagogu trūkuma problēmas risina atsevišķi, mainot mācību grafiku un piesaistot, piemēram, pensionētus skolotājus.
Savukārt pašvaldība strādā pie tā, lai uzlabotu skolotāju atbalsta paketi, piemēram, ir ieviests atbalsts dzīvokļa īrei, skolotājiem ir atlaide braukšanai sabiedriskajā transportā u.c.
Ķirsis norādīja, ka turpināsies sarunas valsts līmenī, lai panāktu skolotāju algu izlīdzināšanu. Pašlaik skolotāji Rīgā saņemot par aptuveni 15% zemāku atalgojumu nekā Pierīgā. Ņemot vērā, ka tas naudas izteiksmē var sasniegt 200 līdz 250 eiro, atšķirība ir būtiska, lai skolotāji izvēlētos strādāt Pierīgas skolās, kas ir viegli sasniedzamas, skaidroja politiķis.
Savukārt Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks (NA) informēja, ka atsevišķās Rīgas izglītības iestādēs turpināsies remontdarbi.
Neskaitot teritoriju labiekārtošanas un citus āra darbus, remonti iekštelpās turpināsies 12 skolās un deviņos bērnudārzos. Taču darbi tiek plānoti tā, lai netraucētu mācību procesu.
Kā ziņots, veicot iepirkumu par skolēnu ēdināšanu izglītības iestādēs Rīgā, izlozes kārtībā tika noskaidroti septiņi uzvarētāji, kas nodrošinās skolēnu ēdināšanu. Taču iepirkumā zaudējušie uzņēmumi SIA “Fristar”, SIA “Baltic Restaurants Latvia” un SIA “Žaks-2” iesniedza sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kas sūdzības noraidīja un atļāva Rīgas domei slēgt iepirkuma līgumus.