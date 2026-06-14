Atkal būs “jāpotējas”? Zinātnieki steidz izstrādāt trīs jaunas Ebolas vakcīnas 0
Runājot par Ebolas uzliesmojumiem, nav bieži, ka vienas nedēļas laikā tiek saņemtas divas labas ziņas.
Pirmkārt, tika paziņots par jaunu finansējumu līdz pat 62 miljoniem ASV dolāru, lai paātrinātu vakcīnu kandidātu izstrādi pret vīrusa veidu, kas pašlaik cirkulē Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR) un kaimiņvalstī Ugandā.
Otrkārt, tika ziņots, ka varasiestādes samazinājušas apstiprināto Ebolas nāves gadījumu un saslimšanas gadījumu skaitu reģionā.
Uz 2. jūniju pēc vietējā laika KDR veselības iestādes ziņoja par 344 apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem, tostarp 60 apstiprinātiem nāves gadījumiem. Uganda ziņojusi par 15 apstiprinātiem saslimšanas gadījumiem, tostarp vienu nāves gadījumu. Iepriekš aizdomīgo gadījumu skaits reģionā pārsniedza 1000.
Lūk, kas zināms par trim šonedēļ paziņotajiem vakcīnu kandidātiem un kāpēc līdz šī satraucošā uzliesmojuma kontrolei vēl ir tāls ceļš ejams.
Vai mums jau nav Ebolas vakcīnu?
Jā, mums ir divas apstiprinātas Ebolas vakcīnas. Viena ir “Ervebo”, otra – “Zabdeno”/”Mvabea”.
Abas ir efektīvas un apstiprinātas aizsardzībai tieši pret “Zaire” Ebolas vīrusu. Taču tas ir cits vīruss nekā tas, kas pašlaik izplatās KDR un Ugandā – “Bundibugyo” Ebolas vīruss.
Diemžēl dažādiem Ebolas vīrusu veidiem ir atšķirīgi virsmas proteīni, uz kuriem ir vērstas vakcīnas. Tas nozīmē, ka esošās vakcīnas pret “Zairas” Ebolas vīrusu nav pietiekami efektīvas, lai tās izmantotu pret “Bundibugjo” vīrusu.
Jaunais finansējums no “Coalition for Epidemic Preparedness Innovations” paredzēts, lai paātrinātu pirmās cilvēkiem paredzētās un apstiprinātās vakcīnas izstrādi tieši pret “Bundibugjo” vīrusu.
Atbalsts ietver arī klīnisko pētījumu organizēšanu pēc iespējas ātrāk, lai gadījumā, ja vakcīna izrādīsies droša un efektīva, tā būtu pieejama iespējami drīz.
Lūk, ko zinām par trim jaunajām vakcīnām:
1. IAVI vakcīna
Pasaules Veselības organizācijas eksperti šo vakcīnu uzskata par visperspektīvāko. Tā ir vienas devas vakcīna, ko izstrādā organizācija “International AIDS Vaccine Initiative” sadarbībā ar “University of Texas Medical Branch”.
Vakcīna jau veiksmīgi pārbaudīta uz pērtiķiem, taču cilvēkiem tā vēl nav testēta. Klīniskie pētījumi varētu sākties tuvāko septiņu līdz deviņu mēnešu laikā.
2. Moderna vakcīna
Šo vakcīnu izstrādā ASV uzņēmums “Moderna”, kas radīja arī vienu no Covid-19 mRNS vakcīnām.
Tā balstīta uz mRNS tehnoloģiju un paredzēta aizsardzībai pret “Bundibugjo” Ebolas vīrusu. Pašlaik tiek gatavoti pētījumi laboratorijās, ar dzīvniekiem un vēlāk arī cilvēkiem.
3. Oksfordas Universitātes vakcīna
Trešo kandidātu izstrādā Oksfordas Universitāte sadarbībā ar “Serum Institute of India”. Tā izmanto līdzīgu tehnoloģiju kā savulaik Covid-19 vakcīna, ko izstrādāja Oksfordas zinātnieki kopā ar “AstraZeneca”.
Eksperti lēš, ka cilvēku klīniskie pētījumi varētu sākties jau tuvāko divu līdz trīs mēnešu laikā.
Kas notiks tālāk?
Lai vakcīna nonāktu līdz cilvēkiem, tai jāpierāda drošība un efektivitāte klīniskajos pētījumos, kā arī jāsaņem atbildīgo iestāžu apstiprinājums.
Ja kāda no šīm vakcīnām būs veiksmīga, tā varētu kļūt par svarīgu ieroci cīņā pret pašreizējo Ebolas uzliesmojumu un palīdzēt novērst līdzīgus uzliesmojumus nākotnē. Līdz tam galvenais ierocis pret slimības izplatību joprojām ir infekcijas kontroles pasākumi.
Sagatavots pēc “Science Alert” materiāliem.