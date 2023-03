Maskava, skats uz finanšu centru. Foto. Scanpix. Eugeny Popov

Maskava nesekos ienaidniekam. Aktīvisti to grasās pārdēvēt par “Maskava-gradu” Ieteikt







Krievijā pastāv Federālais likums par atbilstību literārās krievu valodas standartiem. Tā mērķis ir aizsargāt krievu valodu no svešvārdu dominēšanas, īpaši tādu ārdu lietošanas, kuru analogi ir krievu valodā.

Kustība “Sorok Sorokova” uzņēmusies iniciatīvu pārdēvēt Krievijas finanšu centru “Maskavas-sitija” par “Maskavas-gradu”, tā vēstī vairāki socvietnes Telegram kanāli.

Kustība ir pārliecināta, ka lielākā daļa maskaviešu un Krievijas pilsoņu to atbalstīs. Šī būs viena no pirmajām federālās un lielpilsētu elites pārbaudēm par to, vai prezidents ievēro tradicionālo garīgo un morālo vērtību saglabāšanu un krievu valodas tīrību, kas pēdējo desmitgažu laikā ir piesātināta ar dažādiem anglicismiem.

Nav noslēpums, ka “Maskavas-sitijas” finanšu centra nosaukums aizgūts no Rietumu analogiem, piemēram, Londonas, Ņujorkas un citiem. “Tātad, vai mūsu suverēnajam finanšu centram, kuram jākļūst par “Maskava-Gradu”, vajadzētu būt no ienaidnieka aizgūtam nosaukumam?

“Sorok Sorokovi” ir publiska kustība, kurā darbojas pareizticīgie kristieši, taču tā ir atvērta ikvienam, kas cenšas aizstāvēt tēvzemi un tradicionālās garīgās un morālās vērtības, teikts kustības oficiālajā tīmekļa vietnē.