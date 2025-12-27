Foto: LETA

No 14. Saeimas deputātiem vislielākās algas novembrī bijušas Daigai Mieriņai (ZZS), kura ieņem arī Saeimas priekšsēdētājas amatu, kā arī Jānim Grasbergam (NA) un Raivim Dzintaram (NA), liecina publiski pieejamā informācija.

Mieriņa novembrī algā saņēma 7635,65 eiro, Grasbergs – 5458,36 eiro, bet Dzintars – 5270,10 eiro.

Deputāts Edvards Smiltēns (AS) novembrī saņēma 5307,29 eiro, Antoņina Ņenaševa (P) – 5371,04 eiro, Andris Šuvajevs (P) – 5078,85 eiro, Jānis Vucāns (ZZS) – 5017,92 eiro, Andrejs Judins (JV) – 4989,72 eiro, Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) – 4948,80 eiro, bet Agnese Krasta (JV) – 4948,80 eiro.

Saeimas deputāti par darbu saņem atalgojumu no valsts budžeta līdzekļiem. Deputātiem, līdzīgi kā citām valsts amatpersonām, atalgojums tiek regulēts Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Parlamentāriešu atalgojumu pārskata katru gadu automātiski atbilstoši vidējās algas un inflācijas izmaiņām valstī. Deputāti var saņemt papildu atalgojuma daļu par noteikta amata pildīšanu Saeimas Prezidijā, frakcijās, komisijās un apakškomisijās.

Saeimas deputāta mēnešalga 2025. gadā ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas.

Deputāti nesaņem papildu piemaksas pie algas par piedalīšanos Saeimas un komisiju sēdēs, delegācijās vai deputātu grupās. Deputātiem neizmaksā prēmijas.

Parlamentāriešiem kompensē izdevumus, kas radušies, realizējot savas deputāta pilnvaras. Viņiem ir iespēja saņemt īres un transporta izdevumu kompensāciju. Kompensāciju sistēma veidota tā, lai deputāti, kuri ievēlēti no attālākiem novadiem, būtu vienlīdzīgā situācijā, piemēram, ar rīdziniekiem.

Maksimāli pieļaujamais kompensācijas apmērs tiek noteikts atkarībā no dzīvesvietas. Jo tuvāk Rīgai dzīvo deputāts, jo mazāks ir iespējamās kompensācijas apmērs.

