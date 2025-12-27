VIDEO. Viens solis no traģēdijas: aculiecinieks Rīgā iemūžina asinis stindzinošu skatu ar vīrieti, kurš nu sevi var saukt par bezbailīgu 0
Sociālajos tīklos plaši izplatījies kāds video, kurā redzams vīrietis, kurš Rīgā, “Panorama Plaza” dzīvojamajā kompleksā, atrodoties lielā augstumā mazgā logus. It kā šķiet nekas neparasts, piekritīsiet? Taču īpašu satraukumu raisa fakts, ka vīrietis darbus veic, stāvot uz ēkas ārējās palodzes, bez redzama drošības aprīkojuma.
Jau izsenis eksperti darba drošības jautājumos regulāri atgādina, ka darbi, kas tiek veikti augstumā, ir paaugstinātas bīstamības darbi. Teorētiski šādi darbi jāveic, izmantojot individuālos vai kolektīvos aizsardzības līdzekļus, piemēram, drošības jostas, virves, stiprinājumus vai speciālas platformas. Tas samazina kritiena risku, jo pat neliela kļūda, atrodoties augstumā, var beigties ar smagām traumām vai letālām sekām.
Kā norādīts Ministru kabineta noteikumos Nr.143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” 6. punktā tad darbu augstumā atļauts veikt tikai ar piemērotu un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām atbilstošu darba aprīkojumu, kā arī izmantojot kolektīvos aizsardzības līdzekļus, kas novērš kritiena risku. Ja šāda aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, darba devējs nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri projektēti un izgatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un paredzēti kritiena ierobežošanai un apturēšanai. Darba devējs nodrošina darba aprīkojuma un aizsardzības līdzekļu lietošanu saskaņā ar ražotāja instrukciju un tehnisko dokumentāciju, kā arī darba aizsardzības instrukcijās noteiktajām prasībām.
Cilvēkiem, kas strādā šādos apstākļos, ir ne tikai jāievēro virkne drošības pasākumu, bet arī ir jābūt atbilstošam veselības stāvoklim un jāiziet noteiktas apmācības. MK noteikumu Nr. 143 11. punktā norādīts, ka darbu augstumā atļauts veikt personām, kuru veselības stāvoklis novērtēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un atbilst veicamajam darbam un kuras ir apmācītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par apmācību darba aizsardzības jautājumos, ņemot vērā šo noteikumu 90. punktā minēto specifiku darbam augstumā.
Šis video ne tikai rāda, cik riskanti var būt darbi augstumā, bet arī liek aizdomāties par vispārējo darba drošības kultūru, neatkarīgi no tā, vai veicat šos darbus savā darba vietā, vai mājvietā. Augstceltnēs, īpaši dzīvojamās ēkās, darbs logu tīrīšanā fasāžu apkopē prasa stingru drošības pasākumu ievērošanu, jo pat neliela neuzmanība var radīt ne tikai personisku traumu, bar arī apdraudēt apkārtējos iedzīvotājus.