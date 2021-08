Foto: PEXELS

Menstruāciju un auglības kalendārs telefonā – lietotne, kura domāta tikai un vienīgi sievietēm Ieteikt







Raivis Šveicars, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Jāatzīst – ir mazliet dīvaini man, vīrietim, aprak­stīt lietotni, kura domāta tikai un vienīgi sievietēm. Tomēr tās popularitāte un fakts, ka tā radīta Latvijā, neļauj to ignorēt.

“Woman Log” viedtālruņos lejupielādēts jau vairāk nekā 10 miljonus reižu, padarot to par vienu no populārākajām šāda tipa lietotnēm pasaulē. Reģistrēšanās lietotnē ir tikpat vienkārša kā jebkurā citā lietotņu veikalā pieejamajā lietotnē. To var izdarīt, ievadot savu e-pasta adresi un izdomājot paroli.

Tālāk jānorāda cikla un men­struāciju perioda vidējais garums, kā arī jānorāda lietotājas vecums, svars un augums. Tas arī viss. Ekrānā izlec stilizēts perioda aplis. Lai no lietotnes būtu kāda jēga, ir jānorāda vismaz pēdējais menstruāciju cikls, kas ļauj lietotnei automātiski kalendārā to iezīmēt sarkanā krāsā, turklāt lietotnes algoritms automātiski ģenerē potenciālo ovulācijas ciklu un ovulācijas dienu ar stilizētu puķes simbolu kalendāra dienas apakšējā stūrī.

Jāuzsver, ka katru mēnesi cikla garums ir jāprecizē, kas lietotnei ļauj precīzāk prognozēt ovulāciju.

Reti kurai sievietei šis cikls darbojas kā Šveices pulk­stenis, kas kopumā lietotnes darbību nepavisam neatvieglo. Protams, lietotnes piedāvātā ovulācijas dienu prognoze jebkurā gadījumā ir teorētiska, jo reālajā dzīvē mēnešreižu dienas ir atkarīgas arī no citiem faktoriem – no perioda ilguma un regularitātes, lietotajiem medikamentiem, slimībām utt.

Ja periods ilgst 28 dienas, tad cikla vidū ir jābūt ovulācijai, un lietotnei to prognozēt ir visai viegli. Ja periods ir neregulārs, pro­gnozētā ovulācija var ievērojami “staigāt” mēneša nogrieznī un paļaušanās uz lietotnes prognozēm var nebūt izcila ideja. Kā zināms, ovulācija ir tas periods mēnesī, kad ir lielākā iespēja palikt stāvoklī. Tieši šis ir viens no galvenajiem lietotnes izmantošanas mērķiem – izprast savu ovulācijas ciklu un plānot bērna ieņemšanu tieši šajās dienās.

Runājot par citām lietotnes piedāvātajām iespējām – ikvienā no mēneša dienām iespējams pievienot ķermeņa temperatūru, dažādus simptomus un to stiprumu, medikamentu lietošanu, garastāvokli un notikušu dzimumaktu (iespējams sniegt dažādu papildinošo informāciju – reižu skaits, laiks, vai lietots prezervatīvs utt.).

Lietotne nodrošina arī statistikas datus, kuros parāda vidējo cikla garumu, kā arī īsāko un garāko ciklu, vidējo mēnešreižu garumu un vidējo dzimumaktu reižu skaitu.

Tāpat lietotne atgādina par visiem svarīgākajiem notikumiem – gan par ovulācijas sākšanos, gan par tuvojošos menstruāciju cikla sākumu, kā arī vitamīnu lietošanas nepieciešamību, krūšu pašpārbaudi utt.

Tāpat “Woman Log” nodrošina regulārus bloga ierakstus latviešu valodā, kā arī vēl septiņās citās valodās, bet pati lietotne tulkota teju 30 valodās, tostarp arī latviešu, padarot to par pieejamu ļoti lielam cilvēku skaitam. Bloga ieraksti veltīti par dažādiem veselības, seksa, perioda un grūtniecības tematiem. Piemēram, pēdējie ieraksti latviešu valodā ir par grūtniecības testu lietošanu, nevainības zaudēšanu, spontāno abortu, sportu menstruācijas cikla laikā u.c. svarīgām tēmām.

Priecē, ka pastāv arī atsevišķas “Woman Log” lietotnes, kas domātas grūtniecēm un māmiņām, kurās bez maksas var sekot līdzi grūtniecības periodam, kā arī jau piedzimušajam bērnam, atzīmējot tā attīstību.

Ir arī “Woman Log” maksas versija, kurā iespējams redzēt procentuālo iespējamību palikt stāvoklī, nodrošināta dzemdes kakla gļotu uzraudzība, plašs cikla pārskats, kas tiek nosūtīts uz e-pastu, iespēja norādīt asinsspiediena u.c. informāciju. Kopumā lietotne ir ļoti ērta un vienkārši saprotama, kas sievietēm ļauj labāk saprast, kā darbojas ķermenis menstruāciju laikā, vienlaikus ļaujot precīzāk plānot bērna ieņemšanu.