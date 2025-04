Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto – no kreisās) un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins. Foto: AP/SCANPIX

"Mēs beidzot esam saņēmuši informāciju…" Atklāta jaunākā izlūkdienestu informācija par Ķīnas un Krievijas sadarbību







Ķīna piegādā Krievijai artilēriju un šaujampulveri, bet Ķīnas pilsoņi ir iesaistīti ieroču ražošanā Krievijas teritorijā, atsaucoties uz izlūkdienestu sniegto informāciju, ceturtdien paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Mēs beidzot esam saņēmuši informāciju, ka Ķīna piegādā ieročus Krievijas Federācijai. Uz šodienu mums ir vispārīga informācija no Drošības dienesta, no izlūkdienestiem par šaujampulveri, artilēriju,” preses konferencē pavēstīja Zelenskis. “Domāju, ka nākamnedēļ mēs par to varēsim runāt ļoti detalizēti.”

Zelenskis atgādināja, ka Ķīnas līderi Sji Dzjiņpins devis vārdu, ka Krievijai netiks pārdoti ieroči.

“Taču diemžēl tagad mēs redzam citu informāciju. Mums jau ir fakti par Ķīnas un Krievijas darbību, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas, un tie ir slikti fakti,” atzina Ukrainas prezidents.

Viņš piebilda, ka attiecīgie dokumenti, kas apliecina Pekinas un Maskavas sadarbību, tiks nodoti atklātībai nākamnedēļ.