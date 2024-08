“Mēs Rīgā bieži vien akumulējam visas Latvijas sociālās problēmas.” Radzevičs skaidro, kāpēc ir rindas uz vietu veco ļaužu pansionātos Ieteikt







Diskutējot par rindām, kas šobrīd izveidojušās uz vietu veco ļaužu pansionātos, TV24 raidījumā “Uz līnijas” Rīgas domes (RD) Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs atzina, ka katru gadu pieaug to cilvēku skaits, kuri gaida šo sociālo pakalpojumu. Viņš precizēja, ka šā gada jūlija beigās rindā gaida 806 cilvēki.

“Skatoties pēdējo trīs gadu griezumā, tad apmēram par 100 cilvēkiem vairāk ir šajā gaidīšanas rindā. Pagājušajā gadā, manuprāt, tika izdarīts ļoti pareizs solis, ka pašvaldība piešķir līdzfinansējumu. Proti, personas var izvēlēties mūsu sadarbības organizācijas, kurām mēs piemaksājam, bet persona pati var izvēlēties – dārgāk, lētāk, un, kas ir ļoti svarīgi, arī ārpus Rīgas. Kā mani informēja, tad 80% no tiem cilvēkiem, kuri gaida rindā, vēlas [vietu pansionātā] tieši Rīgā. Un šī Rīgas kapaciāte ir diezgan ierobežota,” skaidroja RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Radzevičs, kāpēc veidojas rindas, lai iegūtu vietu veco ļaužu pansionātā.

Rīgā ir trīs sociālās aprūpes centri, kas nodrošina iemītnieku ilgstošu aprūpi. Tajos kopumā ir pieejamas 660 vietas. “Un tad ir vēl 10 līgumorganizācijas, ja nemaldos, kas darbojas tieši Rīgā,” precizēja Radzevičs. Viņs pats nesen kā apmeklējis tos sociālās aprūpes centrus Kurzemē, kur atrodas arī rīdzinieki. “Mums Rīgas iedzīvotājiem tur tiek sniegti arī šie pakalpojumi. Es teikšu, ka nav jākautrējas un ir iespēja izvēlēties ārpus Rīgas šos sociālās aprūpes centrus, jo arī tur ir ļoti kvalitatīva aprūpe,” atzina Radzevičs intervijā TV24 raidījumā “Uz līnijas”.

Līdz ar to ir pieejamas kopumā apmēram 1400 vietas līgumorganizācijās, ar kurām sadarbojas RD. Tad attiecīgi kopējais rīdziniekiem pieejamo vietu skaits pansionātos nedaudz pārsniedz 2000. “Pagājušajā gadā 2900 cilvēkiem tika sniegta šī palīdzība,” sacīja Radzevičs. Viņš vērsa vēl uzmanību uz kādu problēmu, ka pastāv aizdomas, ka reģionu iedzīvotāji sākuši “strauji deklarēties Rīgas pilsētā”, lai tiktu pie vietas pansionātā tieši galvaspilsētā, jo tur iespējams tikt pie līdzfinansējuma. “Tādēļ mums ar to jārēķinās, ka mēs Rīgā bieži vien akumulējam visas Latvijas sociālās problēmas. Tas pats ir ar bezpajumtniekiem, ņemot vērā dzelzceļa stacijas tuvumu un tā tālāk… Tas ir tāds neliels motivators,” skaidroja Radzevičs.

Vai rīdzinieki, kuri piekrituši doties uz veco ļaužu pansionātu reģionā, var pēc tam pretendēt uz vietu Rīgā, ja atbrīvotjas vieta? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Radzevičs atteica, sakot: “Jā, viņi var. Un tāda iespēja ir. Bet vienlaikus man ir jābrīdina arī par to, ka ne tikai uz vietu, bet arī uz to pakalpojumu – līdzfinansējumu – ir rinda. Jūlijā ir paredzēts, ka mēs varam nofinansēt 380 vietas līgumorganizācijās. Ja mums atbrīvojas vieta to vai citu iemeslu dēļ – bieži vien diemžēl iemesls ir personas miršana, tad mēs attiecīgi varam izsniegt norīkojumus uz šo te sociālās aprūpes iestādi,” atzina Radzevičs.

