Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Scanpix Baltic/Scanpix/LETA

Viļņas un Kauņas lidostās atkal apturēta lidmašīnu satiksme 0

LETA
22:10, 24. oktobris 2025
Ziņas Ārzemēs

Meteoroloģisko balonu dēļ piektdienas vakarā Viļņas un Kauņas lidostās uz laiku apturēta lidmašīnu satiksme, ziņo Transporta un sakaru ministrija.

Lēmums ierobežot gaisa telpu tika pieņemts saistībā ar meteoroloģisko balonu lidošanu Druskininku-Šalčininku virzienā. Gaisa satiksme abās lidostās apturēta ap plkst. 20.30 līdz plkst. 22.

Kauņas lidostā tika ietekmēti trīs reisi, bet Viļņas lidostā – četri reisi.

Kā informēja Viļņas apgabala policija, viņi saņēma informāciju, ka lido “vairāk nekā viens” balons.

Valsts robežsardze pavēstīja, ka vēl nav pārtverts neviens balons. Robežkontroles punkti uz Baltkrievijas robežas nav slēgti.

Jau ziņots, naktī no otrdienas uz trešdienu Lietuvā no Baltkrievijas ielidojuši vairāki desmiti balonu, kurus kontrabandisti izmanto cigarešu pārvadāšanai.

Incidents traucēja Viļņas lidostas darbību, ietekmējot aptuveni 30 reisus un vairāk nekā 4000 pasažieru, un izraisīja Medininku un Šalčininku robežkontroles punktu pagaidu slēgšanu.

Tēmas
