No ražotāja “Forevers” ar šantāžu mēģina izspiest naudu un grauj reputāciju – uzņēmums aicina valsti nodrošināt drošu uzņēmējdarbības vidi 4
Gaļas pārstrādes un tirdzniecības uzņēmums “Forevers” uzskata, ka ir kļuvis par potenciālo upuri rafinētu krāpnieku grupējuma darbībām, kuru mērķis, apdraudot uzņēmuma reputāciju, visticamāk ir uzņēmuma komercdarbības graušana un naudas izspiešana. Uzņēmums ar iesniegumu jau vērsies Valsts policijā, kā arī nosūtījis vēstuli LR ģenerālprokuroram, iekšlietu ministram, ekonomikas ministram un zemkopības ministram ar aicinājumu nodrošināt pašmāju kapitāla uzņēmumiem drošu attīstības vidi.
Uzņēmuma pērnā gada apgrozījums sasniedza 77,6 miljoniem eiro, kas ir vēsturiski labākais finanšu sasniegums gandrīz 30 gadu darbības laikā. “Forevers” ir viens no retajiem uzņēmumiem nozarē, kurš attīstību nodrošina ar vietējo kapitālu un ir liels nodokļu maksātājs. Pēdējo piecu gadu laikā tā nomaksātais nodokļu apjoms valstij veido 71,4 miljonus eiro, no tiem pērn valsts budžetā iemaksāti 18,3 miljoni eiro. Uzņēmumam ir VID A kategorijas reitings, kā arī nav nodokļu parādu.
Šī gada augustā un septembrī medijos (galvenokārt pietiek.com) parādījās plaša nomelnošanas kampaņa pret SIA “Forevers” un tās valdes locekli Andreju Ždanu ar apmelojošiem apgalvojumiem par it kā dalību PVN nodokļa krāpšanas shēmās, naudas atmazgāšanā un nelikumīgā sadarbībā ar prokuratūras, policijas un VID amatpersonām. Ne SIA “Forevers” kā juridiska persona, ne Andrejs Ždans kā fiziska persona nav tikuši iesaistīti kriminālprocesos, procesuālās darbībās, nav snieguši liecības, nav tikuši pratināti sakarā ar publikācijās minētā Sergeja Vojevodas sniegto informāciju, ne saistībā ar viņa minētajiem procesiem.
“Esam kļuvuši par upuri rafinētu krāpnieku grupējuma darbībām, kura mērķis ir ar nomelnošanas kampaņu apmelot, graut komercdarbību un, kā izrādās, arī izspiest naudu, lai izbeigtu apmelojošu publikāciju publicēšanu. “Forevers” ir pašmāju uzņēmums, līdz ar to daudz vairāk pakļauts šādām negodprātīgām darbībām, salīdzinot ar ārvalstu investoriem. Turklāt līdz mums ir nonākusi informācija arī par citiem līdzīgiem gadījumiem. Tāpēc aicinām tiesībsargājošās iestādes aizsargāt mūsu tiesības uz drošu uzņēmējdarbības vidi un tiesisku valsti,” norāda Andrejs Ždans, SIA “Forevers” īpašnieks.
Uzņēmums arī vērsies pie iekšlietu ministra un par nozari atbildīgajiem ekonomikas un zemkopības ministriem: “Esam nozīmīgs nodokļu maksātājs valsts budžetā, darbadevējs vairāk nekā 700 darbiniekiem, pašmāju kapitāla uzņēmums ar lieliem investīciju un eksporta plāniem, bet nejūtamies droši par uzņēmējdarbības vidi, kurā darbojamies. Šis ir piemērs, kas parāda, ka deviņdesmito gadu izspiešana uzņēmējdarbības vidē sāk atgriezties, tikai izmantojot šķietami tiesiskas metodes, lai grautu uzņēmumu reputāciju un tādā veidā šantažētu ar mērķi gūt finansiālu pašlabumu. Mēs maksājam nodokļus un sagaidām no valsts, ka tā spēs mūs aizsargāt, radot atbilstošu un tiesisku vidi, kur šādi un līdzīgi grupējumi nevar brīvi darboties,” norāda Andrejs Ždans, SIA “Forevers” īpašnieks.