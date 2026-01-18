Foto: Luis Echeverria/REUTERS/Scanpix/LETA

"Mēs tiekam iznīcināti gaišā dienas laikā!" Vairāki fakti liek domāt, ka privāta kompānija ar mūsu valdības akceptu tirgo Latvijas vīzas

9:03, 18. janvāris 2026
Vairāki cilvēki sociālajos medijos vērš uzmanību uz kādu satraucošu lietu – izskatās, ka ārvalstīs tiek pat reklamētas Latvijas vīzas, no tā labumu gūstot privātai kompānijai. Šis jautājums aktualizējies pēc tam, kad Independent.co.uk pētnieki atklājuši, ka Lielbritānijas Iekšlietu ministrija no vīzu ārpakalpojumiem nopelna miljonus nedēļā.

Lielbritānijas Iekšlietu ministrija kopš 2014. gada ik nedēļu gūst miljonu peļņu no vīzu pieteikumiem, pēc tam, kad vīzu apstrāde tika nodota ārpakalpojumu sniedzējam “VFS Global” (VFS), kura galvenā mītne atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos. To atklāj laikraksta “The Independent” un organizācijas “Finance Uncovered” kopīgā izmeklēšana.

Uzņēmums VFS, kas pieder holdingiem Džērsijā, Kaimanu salās un Luksemburgā, kopš līguma noslēgšanas ir saņēmis plašas apsūdzības par “rupju administratīvu nolaidību” un agresīvu papildu pakalpojumu pārdošanu, īpaši skarot sociāli neaizsargātus pieteikumu iesniedzējus.

Kopš līguma noslēgšanas Iekšlietu ministrija no cilvēkiem, kuri vēlas ieceļot, studēt, strādāt vai apvienoties ar ģimeni Lielbritānijā, ir ieguvusi 1,6 miljardus mārciņu. Tas ir deviņkāršs pieaugums, salīdzinot ar pieciem gadiem pirms ārpakalpojuma ieviešanas. Izmeklēšana atklāja, ka vidējā peļņa uz vienu vīzas pieteikumu pieaugusi no 28,73 mārciņām līdz 122,56 mārciņām.

VFS apstrādā vīzu pieteikumus no visām valstīm ārpus Eiropas un Āfrikas, tostarp darba, studiju, apmešanās un tūrisma vīzas. Lielākā daļa pieteikumu iesniedzēju nāk no zemāku ienākumu valstīm, apmēram ceturtā daļa – no Dienvidāzijas.

Ministrija apgalvo, ka tā negūst peļņu no vīzām, bet ieņēmumi tiek izmantoti visas imigrācijas sistēmas finansēšanai, tostarp imigrācijas aizturēšanas centriem, kuru uzturēšanai 2013.–2017. gadā iztērēti 523,5 miljoni mārciņu.

Leiboristu ēnu iekšlietu ministre Diāna Abota nosauca maksas apmērus par “šokējošiem”, uzsverot, ka valsts nedrīkst pelnīt uz cilvēku rēķina.

Bažas par Latviju

Tikmēr satraukušies ir arī notikumu vērotāji no Latvijas, kuri interneta publikācijās pamanījuši vairākas nianses, kas “nerunā” par labu mūsu valsts ārpolitikai.

Juris Vējš norāda: “Ārlietu ministrija un Baiba Braže Uzbekistānā un Kazahstānā reklamē Latvijas vīzas krievijas valodā. Dara visu, lai importētu vairāk hibrīdkara migrantu no krievijas sabiedrotajiem. Vienotība nu jau pavisam atklāti strādā pret Latvijas interesēm.”

Kāds piefiksējis, ka iepriekšminētajā rakstā atmaskotais uzņēmums tirgo arī vīzas uz Latviju: “Ir vēl “jautrāk”! Izrādās, ka Latvijas vīzu apstrāde ir atdota privātam kantorim “VFS Global”, kura galvenais akcionārs esot investīciju fonds “Blacstone” Inc. Un izrādās, ka tās kompānijas centrālie ofisi nemaz nav Eiropas Savienībā, bet gan Cīrihē un Dubaijā. Tas ir likumīgi???”

Trauksmi ceļ arī politoloģe Ilze Ostrovska, norādot: “Mēs tiekam iznīcināti gaišā dienas laikā, visu acu priekšā, un kretīni valsts pārvaldē neliekas ne zinis!”

Satraukusies ir arī Jolanta:

Arī komentētāji ir šokā. Daudzi savos ierakstos atzīmē Ārlietu ministriju, taču ministrija pagaidām nav plašāk publiski skaidrojusi, vai tiešām šāda situācija ir pieņemama un atbilstoša likumam.

