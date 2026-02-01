Publicitātes foto

Ceturtdien, 29. janvārī, miris keramiķis Jānis Seiksts, aģentūru LETA informē Latvijas Mākslinieku savienība.

Seiksts dzimis 1947. gadā un no 1955. gada mācījies Rēzeknes internātskolā, no 1963. gada mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas filiāles Keramikas nodaļā Rēzeknē.

Seikstam 1971. gadā piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums, kas deva iespēju patstāvīgi izgatavot, apdedzināt un realizēt keramikas darbus.

1973. gadā Seiksts uzbūvēja cepli Madonas novada “Jānīšos”.

2000. gadā keramiķis organizējis Starptautisko melnās keramikas simpoziju “Māksla vidē” Madonā.

Seiksts 2018. gadā “Par nopelniem kultūrā un izcilu radošo ieguldījumu keramikas mākslas attīstībā Latvijā un tās popularizēšanā pasaulē” apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa V šķiru, bet 2019. gadā saņēmis Madonas novada pašvaldības Goda diplomu un Goda zīmi.

Seiksta darbi atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Etnogrāfijas brīvdabas muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Latgales Kultūrvēstures muzejā, Latvijas Nacionālā vēstures muzejā, privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā un citur.

Atvadīšanās no keramiķa Seiksta notiks 5. februārī plkst. 14 Madonas kapu kapličā, Saieta laukumā 1, Madonā.

