Mirklis, ko gaidīja visa Latvija! Raimonds Pauls atgriezies uz skatuves 18
Vakar, 25.oktobrī, mūzikas namā “Daile” uz skatuves, enerģiski spēlējam klavieres, atkal bija redzams latviešu izcilais komponists Raimonds Pauls.
LA.LV jau vēstīja, ka sabiedrība pamatoti bija satraukusies par Maestro veselības stāvokli, kad negaidīti tika atcelti koncerti ar komponista dalību.
Bija noprotams, ka pasliktinājusies veselība. Ģimenes locekļi medijiem pauda, ka Raimondam Paulam kādu laiku vajadzīgs miers. Taču, kā noprotams, spēki atjaunoti, un Maestro atkal kāpj uz skatuves.
Vakar mūzikas namā “Daile” izskanēja koncerts “ŠEKSPĪRS. SONETI. Pauls | Busulis | Keišs”, kurā trīs izcili mākslinieki vienojas, lai atklātu Viljama Šekspīra dzejas mūžīgo skanējumu.
Skatītāju rindās bija arī Raimonds Paula mazmeita Annamarija Paula, kura platformā “Instagram” publicēja video fragmentus ar vectēvu pie klavierēm lakoniski rakstot: “Šodien”.