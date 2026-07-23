Negaidīts pavērsiens! Pret kādu centrāltirgus kafejnīcu mēģināts izvērst nomelnošanas kampaņu, bet notika tieši pretēji – tagad tur grib doties visi latvieši 52
Jau pirms pāris dienām strauju popularitāti soctīklos izpelnījās kāds video, ko izplatījusi krievu valodā runājoša sieviete.
Viņa bija devusies uz kafejnīcu “Pelmeņi”, kas atrodas Rīgas Centrāltirgū, taču pārdevēja atteicās apkalpot krievu valodā. Video autore par to sašutusi, filmē konkrēto meiteni un visiem rosina pievērst uzmanību, ka ir vieta, kur nerunā un neapkalpo krieviski.
Latviešu valodā runājošos šis video iespaidoja zibenīgi. Daudzi ar to dalījās, pilnīgi negaidīti šo izvēršot kā akciju, kurā latviešus aicina doties uz kafejnīcu “Pelmeņi” un atbalstīt to.
Arī Liāna Langa, kas allaž iestājas par latviešu valodas lietojumu, dalījusies ar šo stāstu ar prieku.
Te daži ekrānuzņēmumi no izvērstās iedzīvotāju kampaņas.