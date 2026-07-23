Azerbaidžānā pa kluso satikušies Krievijas un Vācijas pārstāvji, lai runātu par Ukrainu: tas var būt trauksmains signāls 0
Ukrainas Ārlietu ministrija paziņojusi, ka Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku, lai pārrunātu Krievijas–Ukrainas karu, tikušies “cilvēki, kuru vārdi praktiski vairs netiek meklēti gūglē”.
Pirmā uz ziņām par slēpto sanāksmi Azerbaidžānā reaģēja Ukrainas puse, ziņo Dialog.ua. Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs žurnālistiem skairoja, ka šādu iniciatīvu dalībnieki nekādā veidā nav saistīti ar oficiālo Kijivas pozīciju.
“Šī tikšanās ir tikpat slepena, cik mazsvarīga. Kaut kādi cilvēki, kuru vārdi praktiski vairs netiek meklēti “Google”, tiekas un par kaut ko runā. Ukrainas puse nevienu no viņiem nekam nav pilnvarojusi. Šādu tikšanos nozīme reālam miera procesam ir tuvu nullei,” sacīja Heorhijs Tihijs, atbildot uz jautājumu, vai Ukraina zināja par šīm “sarunām”.
Ir liels jautājums
Kamēr Ukrainas Ārlietu ministrija diplomātiski mazināja slēgtās tikšanās nozīmi, ukraiņu eksperti tajā saskatīja trauksmainu signālu. Piemērma, politologs Mikola Davidjuks savā “YouTube” kanālā paziņoja, ka šādi kontakti var liecināt par Kremļa mēģinājumiem izveidot savu sarunu trasi bez saskaņošanas ar Kijivu, kā arī pievērsa uzmanību Vācijas kanclera Frīdriha Merca pozīcijai, kurš it kā netika informēts par notikušajām sarunām.
“Mercs saka, ka viņš nav lietas kursā. Proti, Angela Merkele faktiski aiz muguras ved sarunas. Un šeit ir liels jautājums: kas viņai deva mandātu? Kas viņai deva tiesības?” sprieda Davidjuks.
Pēc viņa teiktā, Putins mēģina aktivizēt kārtējās sarunas, apejot Trampu un apejot Ukrainu, lai aiz ukraiņu muguras atkal par kaut ko vienotos. Eksperts uzskata, ka Kijivas pasīvā pozīcija šādā situācijā var dārgi maksā: “Mums ir jāpiedalās sarunās, nevis kādam par mums “gudrākam” stāstīs, kas mums jādara.”
Kremļa reakcija
Kamēr Ukrainas pārstāvji vērtēja slepenās iniciatīvas riskus un motīvus, Kremļa reakcija izrādījās daudz atturīgāka. Krievijas diktatora preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot žurnālistiem izskanējušo informāciju par sarunām Azerbaidžānā, paziņoja, ka viņa rīcībā nav nekādu ziņu par šo jautājumu.
“Manā rīcībā nav nekādas informācijas par šo tikšanos, tāpēc man jums nav, ko teikt,” viņš sacīja.
Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka aizvadīs tikšanos ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio par Ukrainas tēmu: “Tikšanās jau ir saskaņota. Mēs vakar tikāmies ar Marko Rubio un to apstiprinājām. Rīt tā notiks dienas pirmajā pusē.”
Lavrovs paziņoja, ka vērsīsies pie Rubio saistībā ar Trampa vārdiem attiecībā uz iespēju drīzumā noregulēt karu Ukrainā. Tikšanās plānota Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas pasākumu ietvaros Filipīnās.
Neoficiālā delegācija
Tikmēr Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs otrdien, 21. jūlijā, paziņoja, ka no 12. līdz 14. jūlijam Baku notika Krievijas un Vācijas pārstāvju tikšanās, turklāt Azerbaidžānas varasiestādes netika informētas ne par pašu tikšanos, ne par tās saturu.
Pēc Bloomberg ziņotā, neoficiālajā Vācijas delegācijā ietilpa bijušais Vācijas kancleres Angelas Merkeles aparāta vadītājs Ronalds Pofalla, kā arī Matiass Placeks, bijušais Brandenburgas federālās zemes premjerministrs. Viņi Baku it kā tikās ar vairākiem Krievijas pārstāvjiem no Krievijas diktatora Vladimira Putina loka.
No Krievijas puses tikšanās reizē piedalījās Vladimiram Putinam tuvas personas – Valērijs Fadejevs, kurš vada Krievijas prezidenta Pilsoniskās sabiedrības attīstības un cilvēktiesību padomi, un Viktors Zubkovs, bijušais vicepremjers un pašreizējais “Gazprom” padomes priekšsēdētājs.