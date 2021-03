Foto: AFP/Scanpix/LETA

Nākamnedēļ Latvija varētu saņemt 25 170 vakcīnas devu Ieteikt 2







Nākamnedēļ Latvija varētu saņemt divas piegādes kopumā 25 170 vakcīnas pret Covid-19 devu apmērā, liecina Vakcinācijas biroja otrdienas valdības sēdē sniegtā informācija.

Pirmā “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu piegāde 1170 devu apmērā varētu sasniegt Latviju 8.martā, savukārt otrā – ražotāja “AstraZeneca” vakcīnu piegāde 24 000 devu apmērā – Latvijā varētu nonākt 9.martā.

Kopumā no 8.marta līdz 4.aprīlim paredzētas desmit vakcīnu piegādes, kā rezultātā Latvija varētu saņemt 164 448 vakcīnas devu. Tas nozīmē, ka nākamajā nedēļā Latvija varētu saņemt kopumā 15% no šajā laika periodā – no 8.marta līdz 4.aprīlim – paredzētajām vakcīnu devām.

Pēc abām minētajām piegādēm, nākamā, ko Latvija varētu saņemt, tiek plānota 15.martā, kad Latvijā varētu pienākt 1170 devu “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu piegāde. Savukārt ievērojami lielāka piegāde varētu nonākt Latvijā 17.martā, kad plānots saņemt 15 412 vakcīnas devu no “AstraZeneca”.

Mēneša otrajā pusē – 21.martā – plānots saņemt 16 800 ražotāja “Moderna” vakcīnas devu un dienu vēlāk – 22.martā – Latvijā varētu pienākt 1170 “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnas devu. Tikmēr 24.martā plānots saņemt 37 444 “AstraZeneca” vakcīnas devu, bet 29.martā – 1170 “Pfizer”/”BioNTech” devu.

Lielākā vakcīnu piegāde šajā laika periodā tiek plānota 31.martā, kad plānots saņemt 40 912 “AstraZeneca” devu. Pēc šīs piegādes vēl paredzēts saņemt 25 200 vakcīnas devu no “Moderna”.

Visas šīs piegādes vēl nav apstiprinātas, turklāt, kā iepriekš skaidrojusi Veselības ministrija – informācija par gaidāmajām vakcīnu piegādēm ir mainīga.

Jau ziņots, ka ceturtdien pirmo poti pret Covid-19 Latvijā saņēmuši 5279 cilvēki, bet otro – 110, tādējādi kopumā tikušas vakcinētas 5389 personas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Šis ir vienā dienā Latvijā pret Covid-19 vakcinēto skaita rekords. Līdz šim labākie vakcinācijas rādītāji bija sasniegti februāra pēdējā nedēļā, kad atsevišķās dienās tika sapotēti vairāk nekā 4000 cilvēku.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ir paudis apņemšanos arī šajā nedēļā izpildīt “plānu 7×2000”. Šis rādītājs pašlaik ir teju sasniegts, jo pirmajās četrās nedēļas dienās ir vakcinēti vismaz ap 13 000 cilvēku. Tas gan tālu atpaliek no sākotnējiem plāniem nedēļā vakcinēt 50 000 un vairāk cilvēku, kam pašlaik nav izdevies tuvoties vakcīnu nepietiekamās pieejamības dēļ.