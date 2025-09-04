Sāks iztiesāt krimināllietu pret Krastiņu, Velmeru, Beļēviču un čehu pārstāvjiem par mēģinājumu izkrāpt “Olainfarm” akcijas 3
Rīgas pilsētas tiesa otrdien, 9.septembrī pirmajā instancē sāks skatīt krimināllietu par mēģinājumu 2021.gadā izkrāpt vairāk nekā 40 miljonus eiro vērto zāļu ražotājas AS “Olainfarm” (tagad – AS “Olpha”) akciju kontrolpaketi, liecina informācija tiesu kalendārā.
Šajā krimināllietā apsūdzētie ir “Olainfarm” kādreizējie padomes locekļi, “Prudentia” valdes priekšsēdētājs Kārlis Krastiņš un maksātnespējas administrators un zvērināts advokāts Haralds Velmers, SIA “Olmafarm” (tolaik “Olainfarm” vairākuma daļu turētāja) bijusī valdes locekle Milana Beļēviča, kā arī Čehijas kompānijas “Black Duck Invest” pārstāvji Tibors Bokors un Vojteks Kačena.
Portālā “Elieta.lv” pieejamais tiesu kalendārs liecina, ka krimināllietu Rīgas pilsētas tiesa sāks iztiesāt mutvārdu procesā 9.septembrī plkst.10. Sēde paredzēta atklāta.
Apsūdzības lietā uzrādītas pēc Krimināllikuma 177.panta 3.daļas jeb par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Iepriekš 2024.gada marta beigās Valsts policija nosūtīja lietu prokuratūrai un lūdza sākt kriminālvajāšanu pret visiem pieciem aizdomās turētajiem, tomēr nedēļu vēlāk prokurors Māris Trušels kriminālprocesu izbeidza pret Velmeru, Krastiņu, Bokoru un Kačenu, izņemot Beļeviču. Lēmumā par kriminālprocesa izbeigšanu prokurors rakstīja, ka Velmers pie līguma parakstīšanas bijis klāt tikai kā advokāts. Ne viņa, ne Krastiņa iesaistē neesot gūti pierādījumi.
Šogad janvārī laikraksts “Diena” vēstīja, ka, nepiekrītot šādai prokurora interpretācijai par iespējamā nozieguma apstākļiem, “Olmafarm”, kas kriminālprocesā atzīts par cietušo, iesniedza sūdzību Ģenerālprokuratūrā. Ģenerālprokuratūra savukārt sūdzību atzina par pamatotu un atcēla Trušela lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu pret minētajām četrām personām.
Krimināllieta tika ierosināta par 2021.gada 26.aprīļa nakts notikumiem, kad no amata atceltā “Olmafarm” valdes locekle Beļēviča parakstīja akciju pārdošanas līgumu ar Čehijas kompāniju “Black Duck Invest” par visu “Olainfarm” akciju pārdošanu. Valsts policija ierosināja krimināllietu par krāpšanu lielā apmērā, dokumentu viltošanu un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.
Akciju pirkuma līguma parakstīšana, ko Rīgas pilsētas tiesa 2025.gada 30.aprīlī jau atzinusi par spēkā neesošu, notika kādā dzīvoklī Avotu ielā 7, Rīgā, naktī no 2021.gada 26. uz 27.aprīli, kur kopā ar Beļeviču atradās arī tā laika “Olainfarm” padomes locekļi Velmers un Krastiņš, savukārt Čehijas pusē līguma parakstīšanu koordinēja Bokors un Kačena.
Šā gada 30.aprīlī Rīgas pilsētas tiesa atzina Beļevičas parakstīto “Olainfarm” akciju pirkuma līgumu ar “Black Duck Investment” par spēkā neesošu, kā arī Beļēvičas rīcību, parakstot šo līgumu brīdī, kad viņa jau bija atsaukta no “Olmafarm” valdes, par prettisisku.
Tiesa secināja, ka pārdošanas līgums saturēja vairākas nopietnas nepilnības: pretrunīgi norādītu stāšanās spēkā datumu, kļūdas tekstā, kā arī deklaratīvas atsauces uz it kā veiktu padziļinātu juridisko un finanšu izpēti, kas faktiski netika veikta. Tāpat, parakstot pārdošanas līgumu, tika ignorēts gan Valērija Maligina testamentā noteiktais aizliegums līdzmantiniecēm atsavināt akcijas piecu gadu laikā no mantojuma saņemšanas brīža, gan arī tiesas piemērotais pagaidu aizliegums “Olmafarm” rīkoties ar “Olainfarm” akcijām.
Jau ziņots, ka “Olpha” koncerna apgrozījums 2023.gadā bija 130,69 miljoni eiro, kas ir par 8,7% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga 2,5 reizes un sasniedza 53,702 miljonus eiro. Vienlaikus pati “Olpha” 2023.gadā strādāja ar 112,765 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,7% mazāk nekā 2022.gadā, kamēr uzņēmuma peļņa pieauga 2,9 reizes – līdz 51,89 miljoniem eiro. 2024.gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Kompānija “Olpha” reģistrēta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 3 000 004 eiro. Kompānijas īpašniece ir AS “Repharm” grupas māteskompānija AS “AB City” (96,87%) un SIA “Olmafarm” (3,13%), kas pieder “AB City”, liecina “Firmas.lv” informācija. “AB City” īpašnieki ir Latvijas privātpersonas Sergejs Korņijenko, Andrejs Leibovičs, Jeļena Ņikitina un Roberts Tavjevs, liecina kompānijas mājaslapā pieejamā informācija.
“AB City” ir mātes uzņēmums divām uzņēmumu grupām – AS “Repharm” un AS “Olpha”. Tajās ietilpst veselības aprūpes, laboratorisko izmeklējumu un farmaceitisko produktu ražošanas uzņēmumi Baltijas reģionā.