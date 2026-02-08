VIDEO. Ukraiņu dronu vienība izglābj savējos no okupantu gūsta 0
Netālu no Pokrovskas Ukrainā dronu vienība izglābusi četrus Ukrainas karavīrus no nonākšanas Krievijas spēku gūstā.
Krievijas diversiju un izlūkošanas grupa uzbrukuma laikā bija ieņēmusi Ukrainas novērošanas punktu un sagūstījusi četrus karavīrus. Drīz pēc tam pretinieka vienību, kas pavadīja sagūstītos Ukrainas karavīrus, atklāja Ukrainas gaisa izlūkošana, kas patrulēja konkrētajā teritorijā.
Video, ar kuru dalījās 25. atsevišķā gaisa desanta Sīčeslavskas brigāde, atklāj, ka uzreiz tika iesaistīti trieciendroni no šīs brigādes (7. ātrās reaģēšanas korpuss), 68. atsevišķās jēgeru brigādes Oleksas Dovbuša vārdā nosauktās vienības, kā arī citiem saistītajiem Ukrainas Bruņoto spēku apakšvienību formējumiem.
FPV dronu bara tuvošanās dezorientēja Krievijas karavīrus un novērsa viņu uzmanību. Izmantojot radušos apjukumu, Ukrainas karavīriem izdevās izrauties no gūsta un atgriezties savās pozīcijās.
Savukārt Krievijas karavīri mēģināja slēpties krūmos un ierakumos, taču dažu minūšu laikā pa pretinieka grupu tika veikti vairāk nekā desmit Ukrainas trieciendronu uzbrukumi. Rezultātā pretinieka dzīvais spēks tika pilnībā iznīcināts.