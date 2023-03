Jenss Stoltenbergs Foto – AFP/LETA

NATO: Putina paziņojums par taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā ir bīstams un bezatbildīgs Ieteikt







Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojums par taktisko kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā ir bīstams un bezatbildīgs, svētdien norādīja Ziemeļatlantijas alianse.

“Krievijas kodolretorika ir bīstama un bezatbildīga. NATO ir modra, un mēs uzmanīgi vērojam situāciju,” sacīts alianses preses sekretāres Oanas Lundžesku paziņojumā.

Tajā teikts, ka alianse nav pamanījusi “nekādas izmaiņas Krievijas kodolspēku izvietojumā, kuru dēļ mums būtu jāmaina savu kodolspēku izvietojums”. “Krievija ir konsekventi pārkāpusi savas saistības bruņojuma kontroles jomā, un nesenākais gadījums ir dalības apturēšana Jaunajā START līgumā,” sacīts paziņojumā.

“Krievijai ir jāatsāk ievērot saistības un jārīkojas godīgi,” uzsvērts paziņojumā.

Jau vēstīts, ka Putins sestdien pārraidītā televīzijas intervijā paziņoja, ka Krievija izvietos Baltkrievijā taktiskos kodolieročus. ASV Nacionālās drošības padome norādīja, ka Vašingtona neuzskata, ka Krievija gatavotos lietot kodolieročus.

Saistībā ar Putina paziņojumu par kodolieroču izvietošanu Baltkrievijā Ukraina pieprasa sasaukt ANO Drošības padomes sēdi

Saistībā ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumu, ka Krievija izvietos Baltkrievijā taktiskos kodolieročus, Ukraina svētdien pieprasīja sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi.

“Jaunākie Krievijas paziņojumi par nodomiem izvietot Baltkrievijas teritorijā taktiskos kodolieročus ir Putina režīma kārtējais provokatīvais solis, kas grauj Kodolieroču neizplatīšanas līguma, kodolatbruņošanās un visas starptautiskās drošības arhitektūru,” teikts Ukrainas Ārlietu ministrijas paziņojumā.

Tajā uzsvērts, ka šādi Krievijas varas nodomi nevar neizraisīt īpašu satraukumu visā pasaules sabiedrībā, jo Krievija par to paziņojusi, turpinot savu nekādi neizprovocēto agresīvo karu pret Ukrainu.

“Par spīti šausminošajiem noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem, ar kuriem Kremlis pavada šo iekarošanas karu pret suverēnu valsti, Krievija demonstrē savu nespēju uzvarēt kaujas laukā,” sacīts paziņojumā.

Tajā teikts, ka Ukraina aicina Baltkrievijas sabiedrību nepieļaut, lai tiktu īstenoti noziedzīgie nodomi izvietot Baltkrievijas teritorijā kodolieročus pretēji tās saistībām atbilstoši Kodolieroču neizplatīšanas līgumam,

kas “vēl vairāk pārvērtīs šo valsti par Kremļa ķīlnieci un kam būs katastrofālas sekas tās nākotnei”.

“Aicinām G7 un Eiropas Savienības valstis brīdināt Baltkrievijas varasiestādes par sekām Baltkrievijai, ja tā piekritīs uzņemt savā teritorijā taktiskos kodolieročus no Krievijas. Ukraina sagaida efektīvu rīcību pretdarbībā Kremļa kodolšantāžai no Lielbritānijas, Ķīnas, ASV un Francijas arī kā no ANO Drošības padomes pastāvīgajām dalībvalstīm, kurām ir īpaša atbildība, lai nepieļautu agresijas, kurā tiktu izmantoti kodolieroči, draudus,” uzsver Ukrainas Ārlietu ministrija.

“Pieprasām šim nolūkam nekavējoties sasaukt ANO Drošības padomes ārkārtas sēdi,” sacīts paziņojumā.

Tajā pausts aicinājums visiem pasaules sabiedrības locekļiem “likt saprast Putina noziedzīgajam režīmam, ka ir kategoriski nepieņemamas tā kārtējās kodolprovokācijas,

un veikt izlēmīgus pasākumus, lai efektīvi atturētu un novērstu jebkuru iespēju, ka agresorvalsts pielietotu kodolieročus”.

“Krievija kārtējo reizi apliecina savu hronisko nespēju atbildīgi rīkoties ar kodolieročiem kā ar kara novēršanas līdzekli, nevis kā ar draudu un iebiedēšanas instrumentu. Pasaulei jābūt vienotai pret to, kurš apdraud civilizācijas nākotni,” uzsver Ukrainas Ārlietu ministrija.

Jau vēstīts, ka Putins sestdienas vakarā pārraidītā televīzijas intervijā paziņoja, ka Krievija izvietos Baltkrievijā taktiskos kodolieročus.

Savukārt ASV Nacionālās drošības padome norādīja, ka Vašingtona neuzskata, ka Krievija gatavotos lietot kodolieročus.

Krievijas atkārtotajam iebrukumam Ukrainā turpinoties jau vairāk nekā gadu, arvien izskan bažas par iespējamu kodolieroču izmantošanu.