Foto: pexels.com

“Nav etiķetes, smaržo pēc mazgāšanas līdzekļa,” pircēji populārā internetveikalā iegādājas it kā jaunas drēbes, taču saņem jau reiz valkātas 0

22:26, 18. aprīlis 2026
Stāsti Pieredze

Pēdējā laikā sociālajos tīklos arvien biežāk parādās sūdzības par populāro tiešsaistes veikalu “Zalando”. Pircēji dalās ar pieredzi, kas liek apšaubīt gan saņemto preču kvalitāti, gan to izcelsmi.

Kāda sieviete sociālajā tīklā “Threads” raksta, ka bijusi nepatīkami pārsteigta par iegādātajiem apaviem: “Es biju dzirdējusi, ka no Zalando varbūt nenāk gluži oriģinālie zīmolu produkti, bet nekad nebiju saskārusies ar to tik izteikti – šādus supervieglus putuplasta, nevis gumijas conversus es nebiju gaidījusi, pie tam par to cenu, ko samaksāju. Konkrēts Centrāltirgus, šie izvilktu maksimums līdz Līgosvētkiem.”

Vēl kāda sieviete citā ierakstā raksta: “Gribētu ziņkārības pēc uzzināt, vai man vienai Zalando mēdz atsūtīt lietotas preces. Nav etiķetes, smaržo pēc mazgāšanas līdzekļa un acīmredzamas valkāšanas pazīmes. Prece ļoti iepatīkās, ļoti gribēju to iegādāties un tik ilgi gaidīju, kad šī prece būs pieejama – visu laiku bija izpārdota.”

Šie ieraksti izraisījuši plašu rezonansi arī komentāru sadaļās, kur cilvēki dalās ar līdzīgām pieredzēm. Lūk!

