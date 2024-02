FOTO. VIDEO. Navaļnija piemiņas pasākumos aizturētie ilgi atcerēsies savu pozīciju – viņiem jādodas uz kara komisariātiem

Cilvēki iziet ielās pēc Navaļnija nāves

Vairāki Krievijas iedzīvotāji, kas aizturēti Alekseja Navaļnija piemiņas pasākumos, izsaukti uz kara komisariātiem, vēsta izdevums “Moscow Times”. Sanktpēterburgā pavēstes izsniegtas vismaz astoņiem cilvēkiem, kas aizturēti pie politisko represiju upuru pieminekļiem, izdevumam “Bumaga” pavēstīja cilvēktiesību aktīvists Dinars Idrisovs.

Pirms tam viņiem visiem bija piespriests administratīvais arests.

Pēc atbrīvošanas no Sanktpēterburgas Maskavas prospekta pagaidu uzturēšanās izolatora aktīvistus sagaidījuši policisti, sacīja izdevuma “Rotonda” sarunbiedrs.

Policisti aizveduši viņus uz pratināšanu telpu un likuši parakstīt pavēstes par iekļaušanu karaklausības uzskaitē un datu precizēšanu. Informāciju arī apstiprināja trīs izdevuma “RusNews” avoti.

At least 200 people have been arrested since the protests started yesterday pic.twitter.com/VoAv5z2UZE

Another 15 people arrested for laying down flowers at a memorial for Alexei Navalny.

Viens no aizturētajiem teicis, ka viņiem draudēts, pieprasot parakstīt pavēstes.

“Sacīja – ja neparakstīsim, tad mums salauzīs pirkstus. Visu laiku atkārtoja: “Nu ko, brauksiet par mums karot? Mēs taču esam tik labi”,” notikušo atstāstīja izdevuma sarunbiedrs.

Vēl viens pēterburdzietis, kas aizturēts par ziedu nolikšanu, vērsies projektā “Idite ļesom”, kas palīdz izvairīties no nosūtīšanas uz fronti.

27 gadus vecajam vīrietim pavēste par ierašanos kara komisariātā izsniegta pēc iznākšanas no pagaidu uzturēšanās izolatora, turklāt vardarbīgi paņemti viņa daktiloskopiskie dati.

Līdzīgas situācijas bijušas arī Rostovā pie Donas. Tur pavēstes izsniegtas tieši pie politisko represiju upuru pieminekļa, platformā “Telegram” vēsta kanāls “Služba podderžki”.

Kā pastāstīja viena no aculieciniecēm, pie vīriešiem, kas noliek ziedus, pienāk policisti, lūdz sniegt paskaidrojumus, fotografē dokumentus un izsniedz pavēstes, neraugoties uz vecumu.

“Rajona kara komisariātā tiks skaidrībā,” norāda policisti.

Krievijas Iekšlietu ministrijas Maskavas pārvalde vēl iepriekš likusi identificēt aktīvistus, kas Navaļnija piemiņai nes ziedus pie pieminekļiem.

Policistiem visu diennakti jādežurē pie diviem politisko represiju upuru pieminekļiem – pie Solovku akmens Lubjankas laukumā un Sēru sienas Dārzu lokā.

Atbilstoši izdevuma “OVD-Info” datiem Krievijā no 16. līdz 19.februārim Navaļnija piemiņas pasākumos aizturēti 397 cilvēki.

People in Moscow today lining up to lay flowers for Navalny, the only form of silent protest the state will tolerate today. You can see how shell-shocked they are pic.twitter.com/9gFX86pHko

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 16, 2024