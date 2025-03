NBS majors Slaidiņš: “Šobrīd jēdziens “taisnīgs miers” ir vienkārši izvarots” Ieteikt







“Tas ir apmēram tāpat, kā prasīt sunim, kāpēc viņš kož?!” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa nacionālās drošības padomieka Maikla Volca paziņoto, ka kara izbeigšanai “būs nepieciešamas teritoriālās piekāpšanās no Ukrainas, bet no Krievijas Federācijas – drošības garantijas”.

Reklāma Reklāma

“Cik reizes tās [garantijas] jau nav bijušas, cik reizes nav bijušas jau vienošanās… Es nezinu… Vai viņiem tur nav kaut kāds plīvurs priekšā? Viņi neredz, tuvredzība kaut kāda? Ja viņi paskatītos vēsturē, kā tas konflikts ir attīstījies…” neizpratni pauda Slaidiņš par ASV prasībām kara izbeigšanai Ukrainā.

Kas aiz “visa šī vājprāta” slēpjas? Uz to NBS majors atteica, sakot: “Redzi, tas pats Trampa lēmums paaugstināt ievedmuitu Kanādai… Galu galā Kanāda uzreiz reaģēja. Turklāt ir štati Amerikā, kas barojas no Kanādas elektronerģijas, tāpat Kanāda ir liels metāla, alumīnija ražotājs. No Meksikas nāk mašīnu motori. Skaidrs, ka tas noteikti atstās iespaidu arī uz cenām Amerikā.”

Ja iepriekš likās, ka “viss iet uz pozitīvo pusi un kaut kur ir gaisma tuneļa galā” saistībā ar Trampa solījumiem, ka būs taisnīgs miers, tad šobrīd šis jēdziens ir “vienkārši izvarots”, uzskata Slaidiņš. “Jo Ukraina definēja, kas viņiem ir taisnīgs miers. Amerikā tagad par taisnīgu mieru neviens nerunā. Tas jēdziens ir pazudis,” norādīja militārais eksperts TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, stāstot par aktualitātēm gan frontē, gan par miera sarunu gaitu, kurās līdera lomu ieņēmis Tramps.

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka ASV prezidents Tramps, uzstājoties ar runu abu Kongresa palātu kopīgajā sēdē, 4.martā cita starpā paziņojis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis esot viņam apliecinājis Kijivas gatavību sarunām ar Krieviju un noslēgt vienošanos ar Vašingtonu par derīgajiem izrakteņiem.

“Es saņēmu svarīgu vēstuli no Ukrainas prezidenta Zelenska. Vēstulē teikts, ka Ukraina ir gatava sēsties pie sarunu galda, cik drīz vien iespējams, lai pietuvinātu ilgstošu mieru,” pavēstīja Tramps. “Neviens nevēlas mieru vairāk kā ukraiņi.”

Viņš citēja Zelenska vēstulē teikto: “Mana komanda un es esam gatavi strādāt prezidenta Trampa stingrā vadībā, lai panāktu ilgstošu mieru. Mēs patiesi novērtējam, cik daudz Amerika ir darījusi, lai palīdzētu Ukrainai saglabāt savu suverenitāti un neatkarību.”

Tramps arī paziņoja, ka vienošanos par dabas resursu un izrakteņu izmantošanu Ukraina ir gatava parakstīt jebkurā laikā. “Es atzinīgi novērtēju, ka viņš (Zelenskis) nosūtījis šo vēstuli. Tikko to saņēmu pirms neilga brīža,” piebilda Baltā nama saimnieks. Viņš tomēr neko neteica par to, vai šī vēstule ietekmēs lēmumu apturēt militāro palīdzību Ukrainai.

“Vienlaikus mums bija nopietnas diskusijas ar Krieviju, un mēs saņēmām spēcīgus signālus, ka viņi ir gatavi mieram,” uzsvēra prezidents. “Vai tas nav skaisti?”

Pilnu TV24 raidījumu “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” variet skatīties video šeit:

Reklāma Reklāma