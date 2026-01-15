“Ne bērns, ne es nevaram atbildēt uz šo jautājumu – kā sauc vārnu?” Palīdzot pirmklasniekam pildīt mājasdarbus, vecākiem nākas vien noplātīt rokas 0
Vai esi kādreiz saskāries ar situāciju, kad, palīdzot bērnam pildīt mājasdarbus, pats jūties apmulsis? Ar šādu pieredzi sociālajos tīklos dalījusies kāda sieviete, publicējot attēlu ar sava pirmklasnieka mājasdarbu, kas raisījis neizpratni ne tikai bērnam, bet arī pieaugušajiem.
Kā redzams publicētajā attēlā, pirmās klases skolēnam jāizlasa neliels stāsts un jāatbild uz vairākiem jautājumiem. Tomēr viens no tiem izrādījies teju neiespējams, jo bērnam esot bijis jāatbild uz jautājumu, kā sauc tekstā aprakstīto vārnu. Problēma gan slēpjas faktā, ka pašā tekstā vārnas vārds nemaz nav minēts.
Pie publicētā attēla sieviete pievienojusi īsu komentāru, rakstot: “Ne bērns, ne es nevaram atbildēt uz 1. klases uzdevumā uzdoto jautājumu – kā sauca vārnu?”
Lūk, teksts, kas bija jāizlasa bērnam, lai atbildētu uz jautājumiem: “Lācēnam Robim izdevās savelt varen jauku sniega lāci. Viņš pat uzstiepa tam galvā savu sarkano ziemas mici. Tagad Robis izdomāja izveidot no sniega vēl citus savu draugu figūras. Censonis savēla krietni daudz sniega bumbu. Vārniņa lācēnam nedaudz palīdzēja. Viņa sameklēja melnus akmentiņus. Tos ielika sniegainīšiem acu vietā.”
Ieraksts piesaistījis arī citu cilvēku uzmanību, raisot diskusijas par to, kā tad īsti sauc vārnu. Linda min, ka “tekstā ir divi personvārdi – Robis un Censonis, un divi “dzīvnieki” – lācis un vārniņa. Par Robi ir pateikts, ka viņš ir lācis, tātad vārniņu sauc Censonis.” Liene gan nepiekrīt Lindas variantam, norādot, ka “Censonis nav personvārds, bet gan īpašības vārds. Cilvēks kurš cenšas, tā dažreiz saka – censonis. Tas, ka ar lielo burtu, jo jauns teikums sākas.”
Kāda cita komentētāja šo uzdoto darbu salīdzina ar neloģiskajiem jautājumiem: “Lidoja 2 vārnas, viena zaļa, otra pa kreisi. Cik sver kilograms asfalta, ja ezim ir 4 gadi. No tās pašas sērijas.”
Liene min, ka ņemot vērā, ka tekstā ir minēta tikai vārniņa, tad tā arī atbildētu, ka vārnu sauc Vārniņa.
Guna min, ka savam bērnam teiktu, lai izdomā pats kādu vārdu, kas vārnai piestāvētu: “Domātu, ka pārbauda, kā bērnam fantāzija strādā.”
Agnese gan norāda, ka, visticamāk, tas ir bijis diktāta uzdevums, kuru atsevišķi no diktētā nevar izpildīt: “Pēc idejas, tas nevarēja būt mājas darbs, bet jāatbild bija uzreiz klasē… nu nav tik svarīga informācija, lai bērns, pat ja dzirdēja stundā, to būtu atcerējies mājās….”
Sieviete, kas publicējusi šo uzdevumu, komentāru sadaļā dalījusies arī ar pareizo atbildi, ko skolotāja pati uzrakstījusi. Izrādās, ka vārnu sauc Melnīte.