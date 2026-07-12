Ne katra roze der zaptei – kuras ir labākās šķirnes un slepenais triks smaržīgam rezultātam 0
Rožu ziedlapu ievārījums ir viens no aromātiskākajiem vasaras gardumiem, taču ne visiem izdodas saglabāt rožu skaisto krāsu un bagātīgo garšu. Kuras rozes izvēlēties, kad plūkt ziedus un kā pagatavot ievārījumu, lai tas nekļūtu tumšs un nesacukurotos, vairāk tiek skaidrots Instagram kontā Tea Stories.
Vispirms – pareizās rozes
Ievārījumam vislabāk piemērotas tējas rozes, jo tām ir izteikts aromāts. Ja dārzā aug baltas, rozā un tumši rozā tējas rozes, tās droši var izmantot kopā. Savukārt citas rožu šķirnes parasti nav tik smaržīgas.
Kad plūkt ziedus?
Ziedus ieteicams plūkt agri no rīta – pēc tam, kad rasa nožuvusi, bet vēl pirms lielā karstuma. Ievārījumam izmanto tikai svaigas ziedlapiņas.
Kā pagatavot?
Ziedlapiņas uzmanīgi noskalo aukstā ūdenī, cenšoties tās nesaburzīt, lai nezaudētu ēteriskās eļļas un aromātu. Pēc tam tās nosusina un pievieno citronskābi – aptuveni naža gala daudzumu uz katriem 100 gramiem ziedlapu. Maisījumu atstāj uz aptuveni 10 minūtēm.
Tikmēr gatavo sīrupu. Uz katriem 100 gramiem ziedlapu nepieciešams 1 kilograms cukura un 800 mililitri ūdens. Sīrupu vāra apmēram 15 minūtes, nosmeļot putas, un tikai tad pievieno ziedlapiņas.
Kad ievārījums atkal sāk vārīties, to uz lēnas uguns vāra vēl aptuveni 20 minūtes. Ja burbuļošana ir vājāka, gatavošanas laiku var nedaudz pagarināt.
Dažas minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno vēl nedaudz citronskābes vai citrona sulas. Tā ne tikai palīdz ievārījumu labāk uzglabāt, bet arī padara garšu patīkamāk svaigu un mazāk saldu.
Kā saprast, ka ievārījums gatavs?
Ar karoti pārvelciet pa katla dibenu. Ja atstātā līnija uzreiz neaizplūst, sīrups ir gatavs. Jāatceras, ka atdziestot tas kļūs vēl biezāks, tāpēc ievārījumu nevajag pārvārīt – pretējā gadījumā tas var sacukuroties.
Svarīgi arī ievārījumu vārīt tikai vienu reizi. Atkārtota uzkarsēšana padara to tumšāku un atņem maigo rozā nokrāsu.
Slepenais triks
Lai ievārījums iegūtu īpaši košu rubīnsārtu toni, dažkārt tam pievieno pavisam nedaudz hibiska ziedu. Tas piešķir ievārījumam piesātinātāku krāsu, neietekmējot tā aromātu.
Vai rožu ievārījums ir veselīgs?
Rožu ziedlapiņās ir ēteriskās eļļas, antioksidanti un C vitamīns, tāpēc tiek uzskatīts, ka tās var nedaudz nomierināt, ietekmēt imunitāti un labvēlīgi ietekmēt gremošanu.
Tomēr tiek uzsvērts – rožu ievārījumu nevajadzētu uzskatīt par ārstniecības līdzekli. Tas drīzāk ir īpašs deserts, kas priecē ar savu aromātu, garšu un rada mājīguma sajūtu. Turklāt tas ir arī skaista un neparasta dāvana.