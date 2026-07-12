pexels-van3ssa-peace-love

Ne katra roze der zaptei – kuras ir labākās šķirnes un slepenais triks smaržīgam rezultātam 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:27, 12. jūlijs 2026
Receptes

Rožu ziedlapu ievārījums ir viens no aromātiskākajiem vasaras gardumiem, taču ne visiem izdodas saglabāt rožu skaisto krāsu un bagātīgo garšu. Kuras rozes izvēlēties, kad plūkt ziedus un kā pagatavot ievārījumu, lai tas nekļūtu tumšs un nesacukurotos, vairāk tiek skaidrots Instagram kontā Tea Stories.

Vispirms – pareizās rozes

Gribi auto ilgam laikam? Eksperti iesaka 5 modeļus, kas varētu kalpot līdz pat pensijas vecumam
Kokteilis
Ja esi dzimis kādā no šiem četriem mēnešiem, tavs sargeņģelis ir īpaši spēcīgs
Kokteilis
Šajos mēnešos dzimušajiem dzīvē veicas biežāk! 8 īpašības, kas viņus atšķir no citiem
Lasīt citas ziņas

Ievārījumam vislabāk piemērotas tējas rozes, jo tām ir izteikts aromāts. Ja dārzā aug baltas, rozā un tumši rozā tējas rozes, tās droši var izmantot kopā. Savukārt citas rožu šķirnes parasti nav tik smaržīgas.

Kad plūkt ziedus?

Ziedus ieteicams plūkt agri no rīta – pēc tam, kad rasa nožuvusi, bet vēl pirms lielā karstuma. Ievārījumam izmanto tikai svaigas ziedlapiņas.

Kā pagatavot?

CITI ŠOBRĪD LASA
Līdz pat +27 grādiem! Otrdien vietām Latvijā gaidāms lietus un pērkona negaiss
Kokteilis
Ne velti senči šos ziedus pie mājas nestādīja – ticējumi ir biedējoši
VIDEO. Krievija ar vairāk nekā 130 droniem un raķetēm uzbrūk Ukrainai: Zelenskis paziņo, ka Krievijas vadība ir sajukusi prātā

Ziedlapiņas uzmanīgi noskalo aukstā ūdenī, cenšoties tās nesaburzīt, lai nezaudētu ēteriskās eļļas un aromātu. Pēc tam tās nosusina un pievieno citronskābi – aptuveni naža gala daudzumu uz katriem 100 gramiem ziedlapu. Maisījumu atstāj uz aptuveni 10 minūtēm.

Tikmēr gatavo sīrupu. Uz katriem 100 gramiem ziedlapu nepieciešams 1 kilograms cukura un 800 mililitri ūdens. Sīrupu vāra apmēram 15 minūtes, nosmeļot putas, un tikai tad pievieno ziedlapiņas.

Kad ievārījums atkal sāk vārīties, to uz lēnas uguns vāra vēl aptuveni 20 minūtes. Ja burbuļošana ir vājāka, gatavošanas laiku var nedaudz pagarināt.

Dažas minūtes pirms vārīšanas beigām pievieno vēl nedaudz citronskābes vai citrona sulas. Tā ne tikai palīdz ievārījumu labāk uzglabāt, bet arī padara garšu patīkamāk svaigu un mazāk saldu.

Kā saprast, ka ievārījums gatavs?

Ar karoti pārvelciet pa katla dibenu. Ja atstātā līnija uzreiz neaizplūst, sīrups ir gatavs. Jāatceras, ka atdziestot tas kļūs vēl biezāks, tāpēc ievārījumu nevajag pārvārīt – pretējā gadījumā tas var sacukuroties.

Svarīgi arī ievārījumu vārīt tikai vienu reizi. Atkārtota uzkarsēšana padara to tumšāku un atņem maigo rozā nokrāsu.

Slepenais triks

Lai ievārījums iegūtu īpaši košu rubīnsārtu toni, dažkārt tam pievieno pavisam nedaudz hibiska ziedu. Tas piešķir ievārījumam piesātinātāku krāsu, neietekmējot tā aromātu.

Vai rožu ievārījums ir veselīgs?

Rožu ziedlapiņās ir ēteriskās eļļas, antioksidanti un C vitamīns, tāpēc tiek uzskatīts, ka tās var nedaudz nomierināt, ietekmēt imunitāti un labvēlīgi ietekmēt gremošanu.

Tomēr tiek uzsvērts – rožu ievārījumu nevajadzētu uzskatīt par ārstniecības līdzekli. Tas drīzāk ir īpašs deserts, kas priecē ar savu aromātu, garšu un rada mājīguma sajūtu. Turklāt tas ir arī skaista un neparasta dāvana.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Bez cukura” un “dabīgs” ne vienmēr nozīmē veselīgs: 5 vārdi uz etiķetes, kuri ir kā brīdinājums
Veselam
Jau vairākas dienas sapūties vēders? Šie pārtikas produkti sagremojas vislēnāk
Veselam
Tu tikko paēdi, bet gribas vēl? 5 labojami iemesli, kāpēc tā notiek
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.