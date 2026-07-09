“Bez cukura” un “dabīgs” ne vienmēr nozīmē veselīgs: 5 vārdi uz etiķetes, kuri ir kā brīdinājums 0
Pārtikas produktu reklāma bieži vien rada iespaidu, ka produkts ir veselīgs, dabīgs vai īpaši vērtīgs uzturam. Taču skaļi solījumi uz iepakojuma ne vienmēr atbilst tam, kas patiesībā atrodams sastāvā.
Stāvot veikalā pie jogurtu, sieru vai citu piena produktu plaukta, reti kuram ir laiks rūpīgi pētīt sīko druku uz etiķetes. Uzmanību piesaista spilgts dizains, pievilcīgi saukļi un pazīstami zīmoli, tomēr tieši sastāvdaļu saraksts sniedz visvairāk informācijas par produkta kvalitāti.
Speciālisti portālā Radiotrek.rv.ua iesaka pievērst uzmanību dažiem vārdiem un apzīmējumiem etiķetē, kas var liecināt, ka produkts ir stipri pārstrādāts vai satur lētākas izejvielas.
Svarīgi zināt arī faktu, ka sastāvdaļas uz etiķetes tiek uzskaitītas dilstošā secībā pēc daudzuma.