"Ne visi mēneši skaitās!" VSAA skaidro, kā pašnodarbinātajiem veidojas pensijas stāžs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Egita Ose TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidro, ka pašnodarbinātajiem darba stāžs veidojas pēc tādiem pašiem principiem kā citiem strādājošajiem, taču ir būtiska nianse.
Viņa uzsver, ka stāžā tiek ieskaitīti tikai tie mēneši, par kuriem faktiski veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai.
Tas nozīmē, ka, lai gan pašnodarbinātie iemaksas bieži veic reizi ceturksnī, stāžs neveidojas automātiski par visu periodu – tas atkarīgs no tā, vai konkrētajos mēnešos ir bijušas veiktas iemaksas.
Ja iemaksas nav veiktas, attiecīgie mēneši pensijas stāžā netiek ieskaitīti.
Ose aicina pašnodarbinātos rūpīgi sekot līdzi savām iemaksām, jo no tā tieši atkarīgs gan kopējais darba stāžs, gan nākotnes pensijas apmērs.