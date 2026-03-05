“Ja es gribu saņemt lielāku pensiju, vai es pati varu iemaksāt naudu?” Sarmīte jautā par nodokļiem 0
Krista Draveniece

Foto: Lucigerma/SHUTTERSTOCK
Krista Draveniece
5:55, 5. marts 2026
Stāsti Pieredze

Mēs nekad nevaram zināt, kas dzīvē notiks, dažreiz veselība, neparedzēti notikumi liek mums iepauzēt, nereti ietekmējot arī finansiālo drošību. Sarmītei radies jautājums, kuru viņa atsūtījusi arī LA.LV.

“Labdien! Pēdējos 2 gadus nestrādāju, jo vajadzēja kopt mammu. Februārī atradu darbu, līdz pensijai ir 5 gadi 3 mēneši, darba stāžs 39 g 1 mēnesis. Ja es gribu saņemt lielāku pensiju, vai es pati varu iemaksāt naudu ,t.i samaksāt nodokļus. Ja varu, tad cik jāmaksā un kur man jāgriežas? Un par cik varētu palielināties mana pensija?” viņa jautā.

VSAA eksperti dod padomu: “Likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir uzskaitītas obligāti sociāli apdrošināmās personas atbilstoši to nodarbinātībai, vecumam, veselības stāvoklim un sociālās apdrošināšanas veidiem.

Katrai personai, kura ir strādājusi, bijusi apdrošināta kā pašnodarbinātā, vai viņai bijuši tādi periodi, par kuriem valsts veic sociālās iemaksas (saņemts slimības, vecāku, bērna kopšanas, bezdarbnieka pabalsts, nestrādājoša persona ar invaliditāti u.c.), veidojas apdrošināšanas stāžs vecuma pensijai. Savukārt no apdrošināšanas maksājumiem veidojas pensijas kapitāls.

Atbilstoši tiesību normās noteiktajam pensija ir ienākums, no kura ir ieturams iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tādējādi, ja persona ir nestrādājoša un pensija ir lielāka par neapliekamo minimumu (no 2025.gada 1000 euro), tad no pensijas daļas, kas pārsniedz minimumu, tiek ieturēts IIN. Savukārt, ja pensijas apmērs nesasniedz pensionāra neapliekamo minimumu, pensija tiek izmaksāta aprēķinātajā apmērā.

Izdienas pensijas saņēmējs nav iekļauts obligāti sociāli apdrošināmu personu lokā, līdz ar to nestrādājošs izdienas pensijas saņēmējs nav sociāli apdrošināts vecuma pensijai, neatkarīgi no tā, vai IIN no izdienas pensijas tiek ieturēts vai nē.

Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai var pievienoties persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo Latvijā, nav obligāti sociāli apdrošināta un kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”. Tātad brīvprātīgi pensiju apdrošināšanai nevar pievienoties cilvēks, kurš strādā un līdz ar to par viņu tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas. Par savu situāciju var konsultēties ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.

Iemaksas katru mēnesi var tikt veiktas no atšķirīgas summas, taču iemaksu objektam ir ierobežots gan minimālais, gan maksimālais apmērs.

Personām, kuras izvēlējušās brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšana 2026.gadā, iemaksu objekta minimālais gada apmērs ir 9360 euro, t.i., 12 minimālās mēneša darba algas (780 euro x 12 mēneši), bet maksimālais gada apmērs ir 105 300 euro gadā.

Brīvprātīgo iemaksu objekts ir pašas personas izvēlēti līdzekļi, no kuriem aprēķina un veic brīvprātīgās iemaksas. Pensiju apdrošināšanai iemaksu likme ir 23,91%.

2026. gadā minimālais maksājums mēnesī, kas jāveic brīvprātīgi pievienojoties valsts pensiju apdrošināšanai 2026. gadā ir 186,50 eiro (780 eiro x23,91%).

Lai persona varētu veikt brīvprātīgās iemaksas, tai VSAA ir jāiesniedz iesniegums, t.i., reģistrācijas lapa par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, personai jāvēršas VSAA.”

