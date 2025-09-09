“Nebija patīkami, ka…” Kurusova pirmo reizi publiski izsakās par savām attiecībām ar Zeizu 25
Vakar ziņojām, ka Valsts policija (VP) rosinājusi apsūdzēt uzņēmēju Oskaru Zeizu par, iespējams, narkotiku reibumā izdarītu dzimumnoziegumu. Uzņēmējs savulaik bija kopā ar kādreizējo dejotāju, fitnesa treneri Aleksandru Kurusovu. Žurnālā “Privātā Dzīve” viņa pirmo reizi publiski izteikusies par šīm attiecībām.
“Beidzamais gads emocionālā ziņā man bijis īpaši smags. Esmu heitota tā, kā vēl nekad. Mans vārds tika izvazāts pa visiem iespējamajiem portāliem un sociālajiem tīkliem saistībā ar manām iepriekšējām attiecībām,” sacīja Aleksandra.
“Šis cilvēks uz mani vairs neattiecas. Nebija patīkami, ka bija izrakta mana simts gadus veca bilde un mans vārds iepīts šajā skandālā. Kādā sakarā? Piedaloties šovā, gribu parādīt arī to, ka mani vairs nekas nesaista ar to cilvēku.”
Kā iepriekš informēts, Aleksandras dzīvei nu skatītāji var sekot līdzi šovā “Slavenības. Bez filtra”.
“Tas, ka daudz smaidu, nenozīmē, ka man dzīvē nav darīts pāri. Esmu daudz raudājusi, taču uz āru nekad neizrādīšu, ka man ir smagi un sāpīgi,” teica Aleksandra, atklājot, ka viņa vienkārši grib dzīvot laimīgi.
