Policija rosina apsūdzēt uzņēmēju Zeizu par, iespējams, narkotiku reibumā izdarītu dzimumnoziegumu 7
Valsts policija (VP) rosinājusi apsūdzēt uzņēmēju Oskaru Zeizu par, iespējams, narkotiku reibumā izdarītu dzimumnoziegumu, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā informācija.
Valsts policija aģentūru LETA informēja, ka šogad aprīlī, pamatojoties uz cietušās iesniegumu, policija sāka kriminālprocesu par seksuālu vardarbību. Tajā pašā dienā par minētā nozieguma izdarīšanu likumsargi aizturēja 1990.gadā dzimušu vīrieti. Sākotnēji aizdomās turētajam kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums, taču maijā Rīgas apgabaltiesa to atcēla.
Kriminālprocesa izmeklēšanas gaitā tika iegūti likumsargu vērtējumā pietiekami pierādījumi tam, ka šogad aprīlī aizdomās turētais, atrodoties narkotisko vielu ietekmē, konflikta laikā ar 1995.gadā dzimušu sievieti, ar kuru viņam bija attiecības, nodarīja cietušajai miesas bojājumus.
Turpinot pielietot fizisku spēku, viņš pret cietušās gribu pretdabiskā veidā apmierināja savu dzimumtieksmi, izmeklēšanā noskaidrojusi policija.
Ja persona tiks atzīta par vainīgu, par šādu noziegumu var piemērot brīvības atņemšanu uz laiku no četriem līdz desmit gadiem, kā arī probācijas uzraudzību līdz pieciem gadiem.
Aizdomās turētajam patlaban kā drošības līdzeklis piemērota policijas uzraudzība.
Jau ziņots, ka Zeizam 2022.gadā citā lietā piemērots 4000 eiro sods par miesas bojājumu nodarīšanu kādai sievietei.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka Zeizam pašam pieder ar degvielas tirdzniecību saistīts uzņēmums “Prax CW” un viņš ir valdes loceklis arī uzņēmumā “Bosus”, kas pieder degvielas vairumtirgotājam “Straujupīte” un kura īpašnieks ir Juris Zeiza. Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka Oskars Zeiza bijis “Straujupītes” attīstības vadītājs.
Arī Valsts policijas Facebook kontā ievietotais ieraksts, kā liecina LA.lv rīcībā esošā informācija, arī ir saistīrs ar šo lietu.