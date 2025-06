“Nedod dievs, nomirtu!” Rīdzinieks šokā – uz zemes autobusā guļ vīrietis, bet šoferis tikai turpina braukt Ieteikt







Ja kādam paliek slikti sabiedriskā vietā, paredzam, ka tiks palīdzēts un ceram, ka, ja cietušā vietā būsim paši, palīdzēs arī mums. Rīdzinieks Alesandrs šokā, kad sabiedriskajā transportā kādam vīrietim palicis slikti, viņš nekustīgs gulēja uz zemes, bet šoferis, tā vietā, lai palīdzētu, turpināja kustību maršrutā, tādējādi riskējot vīrieti traumēt vēl vairāk, vēsta “Bez Tabu”.

Reklāma Reklāma

“Iekāpu pēdējās durvīs un redzēju, ka tur uz grīdas guļ vīrietis. Izskatījās, ka nevienam par viņu nebija daļas, neinteresējās, kas viņam noticis, vai viņš vispār ir dzīvs. Es pamēģināju pamodināt, bet viņš necēlās,” pasažieris Aleksandrs.

Alesandrs, iekāpjot autobusā, ieraudzījis guļošo vīrieti. Paziņojis šoferim, tas tikai atbildējis, ka ir iepazinies ar situāciju, un turpinājis braukt. Aleksandrs, nepatīkami pārsteigts, tūlīt izsaucis NMPD.

“Viņi [NMPD] man teica, lai sarunāju ar autobusa vadītāju, lai viņš apstājas kādā pieturā, kur jāsagaida “ātro palīdzību”. Es vēlreiz aizgāju pie vadītāja pateica – jā, apstāsies un sagaidīs. Apstājāmies pieturā, pasažieri izkāpa un iekāpa, bet autobuss aizbrauca tālāk. Es to izstāstīju sievietei no NMPD, ar kuru runāju. Viņa pateica, ka diemžēl nevar neko izdarīt, jo “ātrā palīdzība” nevar braukt pakaļ autobusam. Tāda diezgan interesanta situācija – cilvēkam paliek slikti, bet neviens nevēlas viņam palīdzēt. Jebkuram no mums var palikt slikti – neviens nepalīdzēs. Autobuss kustējās, vīrietis gulēja uz grīdas ar seju pret zemi, galva sitās pret grīdu, kamēr autobuss brauca. Vai tiešām kaut kas slikts notiktu, ja autobuss pagaidītu pieturā mediķus? Nedod Dievs, cilvēks nomirtu tajā autobusā. Ja nu viņam pēkšņi palika slikti ar sirdi vai vēl ar kaut ko? Kā mēs varam zināt?” Aleksandrs norāda.