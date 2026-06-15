Nevis tērēt vairāk, bet gudrāk: Ķirsone skaidro, kāpēc elektrības uzņēmumi atbalsta taupīšanu 0
Lai gan varētu šķist, ka elektroenerģijas tirgotāji ir ieinteresēti pēc iespējas lielākā patēriņā, patiesībā uzņēmumi mudina klientus elektrību izmantot gudri un pārdomāti. To TV24 raidījumā “Tava vide” skaidroja Viktorija Ķirsone.
Viņa uzsvēra, ka uzņēmumi atbalsta energoefektīvu domāšanu un mudina klientus izmantot elektroenerģiju tajās stundās, kad tā ir izdevīgāka.
Kā piemēru viņa minēja sadzīves tehnikas izmantošanu laikā, kad elektroenerģijas cenas ir zemākas. Piemēram, veļas mašīnu iespējams ieslēgt stundās, kad elektrība maksā mazāk.
Ķirsone norādīja, ka uzņēmums ne tikai neiebilst pret šādu pieeju, bet to pat atbalsta.
Pēc viņas teiktā, mūsdienās cilvēki vienlaikus cenšas ietaupīt, taču mājsaimniecībās parādās arvien vairāk elektroierīču, kas patērē elektrību. Tāpēc īpaši svarīgi ir ne tikai patērēt mazāk, bet arī izmantot elektroenerģiju pareizajā laikā.
“Tas noteikti ir arī daļa no mūsu biznesa,” piebilda Ķirsone.
Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par projekta saturu atbild AS “TV Latvija”.