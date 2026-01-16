Publicitātes foto

22:12, 16. janvāris 2026
Reizēm patiesa laime slēpjas mazajos ikdienas sīkumos. To apstiprina arī kāda sociālo tīklu lietotāja, kura sociālajos tīklos dalījusies ar pozitīvu pieredzi kioskā “Narvesen”, kura pārdevēju viņa nominējusi par dienas līdzcilvēku.

“Threads” lietotājas brilles, ienākot veikalā pēc skarbā vēja, bija aizsvīdušas, apgrūtinot redzamību. Situāciju pamanījusi pārdevēja, kura stingrā, bet laipnā balsī paziņojusi: “Paņemšu jūsu brilles.”

Bez liekiem jautājumiem viņa tās notīrījusi ar salveti un pēc tam pajautājusi: “Tagad redzat?”

Autore atzīst, ka šādu apkalpošanu piedzīvojusi pirmo reizi: vienkāršs, bet ļoti cilvēcīgs žests atstājis patiesi pozitīvas emocijas. “Redzēju gan. Tādu servisu piedzīvoju pirmo reizi,” viņa ar smaidu piebilst.

Ieraksta komentētāji ievērojuši, ka viņas ieraksts citēts pat radio “Skonto” ēterā. “Es virtuvē mājās taisīju kafiju un dzirdēju… apstulbu. Vienīgais, ko varu papildināt un apliecināt – pārdevējai pašai arī bija brilles. Par briļļu likšanu pie izpūtēja, ko Valdis Melderis minēja – man ir aizdomas, ka tā var brilles sabojāt…” viņa papildina savu rakstīto.

