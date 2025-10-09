“Nekādas tauku griešanas un izdevumu samazināšanas pēc būtības nav,” Smiltēns par “drošības budžetu” 0

20:43, 9. oktobris 2025
Edvards Smiltēns 14.Saeimas un Nacionālās drošības komisijas sekretārs, LRA valdes priekšsēdētājs, AS valdes līdzpriekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” kritiski vērtēja Jaunā vienotība (JV) un Progresīvie ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) piedāvāto “drošības budžetu”, īpaši uzsverot, ka tas īsti nav dēvējams par drošības budžetu.

Smiltēns norādīja, ka valsts parāds pieaug par diviem miljardiem eiro, un lielākā daļa no šīs summas tiks tērēta dažādām vajadzībām, nevis tieši aizsardzībai.

“Manuprāt, nebūtu korekti to saukt par drošības budžetu, jo mūsu valsts parāds pieaug par diviem miljardiem eiro. Mēs ar šo budžetu kā valsts aizņemamies vēl papildus tam, cik mums jau ir parāds, vēl plusā divus miljardus. No šiem diviem miljardiem tikai 300 miljoni ir paredzēti aizsardzībai, pārējā aizņemtā nauda tiek tērēta dažnedažādām vajadzībām,” skaidroja Smiltēns.

Viņš piebilda, ka no kopējās summas daļa tiek attēlota kā izdevumu samazinājums, kas patiesībā nav reāls ietaupījums. “Nekāda tauku griešana un izdevumu samazināšana pēc būtības nav šie 176 miljoni. Manuprāt, lielākā daļa ir absolūta fikcija. 60 miljoni tiek nogriezti pašvaldībām, savukārt 27 miljoni ir fikcija no Tieslietu ministrijas puses, jo viņi grāmatvediski samaksāja šajā gadā, nevis nākamajā, un to uzdod kā līdzekļu samazinājumu,” norādīja Smiltēns.

Politiķis uzsvēra, ka šāda budžeta pozicionēšana kā drošības budžeta ir maldinoša, jo lielākā daļa līdzekļu patiesībā nav paredzēti aizsardzībai. “Man ir grūti šo budžetu nosaukt par drošības budžetu, kā tas tiek šobrīd pozicionēts,” piebilda Smiltēns.

