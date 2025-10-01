“Atbalsts ģimenēm, samazināts PVN pārtikai un zālēm, nu novelkam svītru un turpinām darbu pie budžeta!” Uzulnieks vēlas aizmirst Stambulas konvencijas traci 0
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) uzskata, ka politiskā spēka pirms pāris gadiem pievienotā deklarācija Stambulas konvencijai ir pārkāpta, teikts politiskā spēka paziņojumā medijiem. Vakar labklājības ministrs (ZZS) Reinis Uzulnieks tikās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV). Tagad viņš pauž pirmās emocijas pēc sarunas.
“Mums pirmdien bija sadarbības sanāksme šaurā lokā, kur katra koalīcijas partija tika pārstāvēta, bet, protams, progresīvo frakcijai šis jautājums ir bez maz dzīvības un nāves jautājums, ZZS savukārt uzskata, ka šo jautājumu aizmirstam, novelkam svītru un turpinām darbu pie jaunā budžeta, kur ir ļoti daudz labu iestrāžu – atbalsts ģimenēm ar bērniem, PVN samazinājums pārtikai, medikamentiem, finanses lauksaimniecībai un drošībai. Protams, ka kaut kāds aizvainojums partneru vidū ir, bet publiskajā telpā izskanējušās frāzes ir tādas mirkļa emocijas,” TV24 raidījumā “Dienas personība” izsakās Reinis Uzulnieks, labklājības ministrs (ZZS).
Politiskais spēks aicina Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) vērtēt, kāpēc “Deklarācija pie Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu” netiek pildīta un atsevišķas ministrijas, piemēram, Kultūras ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) popularizē citu izpratni par dzimumu, stiprinot dzimtes ideoloģiju Latvijā, kā arī izmanto konvenciju citiem mērķiem, kas nav vērsti uz vardarbības mazināšanu pret sievietēm un vardarbības mazināšanu ģimenē.
ZZS uzskata, ka konvencijai pievienotā un Saeimā apstiprinātā deklarācija ir pārkāpta, jo tā skaidri norāda, ka nav pieļaujama cita izpratne par dzimumu kā tikai vīrietis un sieviete.
Politiskais spēks aicina ņemt vērā, ka Labklājības ministrija, neatkarīgi no Latvijas pievienošanās tā sauktajai Stambulas konvencijai, ir strādājusi gan pie vardarbības ģimenē mazināšanas pasākumiem, gan pie atbalsta vardarbībā cietušajiem.
Premjeri būtu jāvērtē visu iesaistīto ministriju paveikto vardarbības ģimenē izskaušanai, piemēram Iekšlietu ministrijai būtu jāskaidro, kā policija piemēro normatīvajos aktos noteikto par varmāku nošķiršanu, Veselības ministrija nav izveidojusi specializētus atbalsta centrus seksuālas vardarbības upuriem, IZM kavējas pilnvērtīgi nodrošināt pedagogu apmācību vardarbības atpazīšanas un novēršanas jomā, arī vardarbības mazināšanas skolā programmas īstenošana tiek nepārtraukti atlikta, uzskata ZZS.
Kā ziņots, Siliņa pirmdien gaidīs skaidrojumu no koalīcijā esošās ZZS un tās pārstāvja, labklājības ministra Reiņa Uzulnieka saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas.
Premjere, kura pagājušajā nedēļā vairākas dienas bija vizītē Vācijā, pēc ceturtdienas Saeimas balsojuma paziņoja, ka šāds ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums.
Sestdien Siliņa žurnālistiem sacīja, ka ZZS balsojumā Saeimā faktiski ir izteikusi savu vērtējumu par labklājības ministra Uzulnieka darbu. Viņa paskaidroja, ka tieši Labklājības ministrija ir Stambulas konvencijas virzītāja, vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Pēc ZZS uzklausīšanas paredzēta arī tikšanās ar pārējiem koalīcijas partneriem, lai pārrunātu situāciju.
Premjere norādīja, ka vispirms ir jāuzklausa ZZS skaidrojums par balsojumu un tikai tad var pieņemt kādus lēmumus.
Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksme gaidāma plkst.15.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no “Jaunās vienotības” un “Progresīvajiem” balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Tāpat vēstīts, ka pirms nedēļas parlamentārieši nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) izstrādātos likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Arī šie LPV rosinātie likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei ZZS. Koalīcijas deputāti no JV un “Progresīvajiem” balsoja pret likumprojektiem.