Dmitrijs Medvedevs Foto. Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

"Nelieši un izdzimteņi!" Medvedevs "uzsprādzis" saistībā ar ukraiņu uzbrukumiem Krievijas kuģiem un draud atriebties







Jau ziņojām, ka Kerčas šaurumā piektdienas vakarā dronu uzbrukumā nodarīti bojājumi Krievijas tankkuģim “Sig”, platformā “Telegram” ziņo laikraksts “The Moscow Times”. Tas vēsta, ka “Sig” bijis ceļā no Turcijas.

Savukārt “Telegram” kanāls “Ostorožno, novosti” publicējis audioierakstu, kurā dzirdamas tankkuģa jūrnieku sarunas. Pēc apkalpes locekļu teiktā, kuģis turas uz ūdens, taču applūdusi tā mašīntelpa un tas nevar pats pārvietoties.

Vēlāk Krievijas oficiālā ziņu aģentūra TASS vēstīja, ka pie tankkuģa ieradušies divi velkoņi, lai to aizvilktu uz ostu, kā arī no Novorosijskas uz Kerčas šaurumu devusies glābēju grupa. Pēc TASS ziņotā, degviela no tankkuģa neizplūstot.

Uz to asi reaģējis Krievijas Drošības padomes sekretāra vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš nosaucis uzbrucējus par neliešiem un izdzimteņiem un draudējis, ka Krievija atriebsies – uzbruks Ukrainas pilsētām, ziņo Unian.net.

Savas dusmas Medvedevs paudis savā “Telegram” kanālā, emocionāli sakot: “Necilvēki un deģenerāti saprot tikai nežēlību un spēku. Mums nāksies rīkoties Odesā un Izjumā.”

Unian.net norāda, ka tas apliecina, ka Krievija ir panikā par jauniem draudiem jūrā.