Aivars Lembergs dažādos laikos

Nemainīgi – pirmais kārtas numurs sarakstā! Lembergam pat apcietinājums neliedz kandidēt pašvaldību vēlēšanās







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aivars Lembergs, kuram pirmās instances tiesa ir piespriedusi piecu gadu cietumsodu un mantas konfiskāciju, februāra beigās tika apcietināts tiesas zālē. Taču spriedums vēl nav stājies spēkā un A. Lembergs var kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

Neraugoties uz to, ka šādos apstākļos iespējas iesaistīties Ventspils domes darbā A. Lembergam varētu nebūt, ja vien viņam netiek mainīts drošības līdzeklis, partija “Latvijai un Ventspilij” ir iesniegusi kandidātu sarakstu, kurā A. Lembergs ir ar pirmo numuru.

Kandidēt nav liegts

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs “Latvijas Avīzei” paskaidroja, ka Pašvaldību domes vēlēšanu likumā ir noteikts, kuras personas nevar pieteikt par kandidātiem un ievēlēt domē. Kandidēt ir liegts personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, kā arī tām, kuras ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu. Izņēmums ir personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība ir dzēsta vai noņemta.

R. Eglājs neesot sekojis līdzi konkrētajai tiesvedībai, bet no viņam pieejamās informācijas varot secināt, ka šajā gadījumā notiesājošs spriedums vēl nav stājies spēkā. Tādā gadījumā persona var kandidēt vēlēšanās, sacīja CVK pārstāvis. Minētajā krimināllietā pilns pirmās instances tiesas spriedums būs pieejams 22. jūnijā, pēc šī datuma to var pārsūdzēt. A. Lembergs jau ir paziņojis, ka spriedumu pārsūdzēs.

Vēstules no cietuma

Jaunās konservatīvās partijas (JKP) vietējais līderis Bruno Jurševics uz A. Lemberga pieteikšanu vēlēšanās reaģēja ar ironisku repliku: “Mums ne visai patīk, ka tagad jau kandidē arī rīdzinieki, kas grib valdīt pār Ventspili,” ar to domājot A. Lemberga pašreizējo atrašanās vietu.

















































Tiesa pasludina spriedumu Lembergam

Jaunajai konservatīvajai partijai un tās līderim Jānim Bordānam A. Lembergs teju vai katrā preses konferencē esot uzbrucis ar dažādiem izteikumiem, šo politisko spēku tagad pieminot arī vēstulēs no cietuma, kuras ir publiskojusi politiķa dzīvesbiedre Kristīne Lemberga.

Arī viņa kandidē vēlēšanās no šīs partijas, būdama arī tās priekšsēža vietniece. “Vakar nez kāpēc neatnesa avīzes un žurnālus. Tas tā regulāri. Apvienoti divi cietumi – Matīsa un Centrālcietums. Saimniecība daudz lielāka. Netiek galā. Kopš 4. marta neesmu saņēmis nevienu apskata sūtījumu. Tas vairs nevar būt netīšām. Runā, ka Bordāns devis uzdevumu: par manu maksimālu izolāciju no ārpasaules,” teikts vienā no Lemberga vēstulēm.

Vēstules publicē arī vietējais laikraksts “Ventas Balss”, kas nesen izraisījis ventspilnieku sašutumu, jo tautas sēru dienā 25. martā vēstules no cietuma A. Lembergs ir parakstījis kā politiski represētais, “Latvijas Avīzei” pastāstīja B. Jurševics. Nožēlu par to izteikusi arī Politiski represēto apvienība.

Var sarežģīt pēcvēlēšanu situāciju

B. Jurševica ieskatā, ar A. Lemberga iekļaušanu kandidātu sarakstā partija “Latvijai un Ventspilij” var ne tikai pazaudēt atbalstītājus, bet arī sarežģīt pēcvēlēšanu situāciju. 2017. gadā visi A. Lemberga oponenti startēja ar kopīgu sarakstu, kas ieguva četras no 13 vietām.

Pārējos deviņus mandātus saņēma “Latvijai un Ventspilij”, bet piecas partijas (“No sirds Latvijai”, “KPV LV”, “Alternative”, “Brīvs no bailēm, naida un dusmām”, kā arī “Saskaņa”) domē neiekļuva. “Saskaņas” saraksts arī jau ir reģistrēts CVK mājas lapā, bet tagad arī centriski labējās lielās partijas ies katra ar savu sarakstu – JKP savējo jau ir iesniegusi, bet zināms, ka to plāno darīt arī “Jaunā Vienotība”, no kuras startē Ģirts Valdis Kristovskis, “Latvijas attīstībai”, Nacionālā apvienība, Latvijas Reģionu apvienība, kas katra pieteikšot ventspilniekiem zināmus un pilsētā ieredzētus cilvēkus. Tas nozīmē, ka valdošajam spēkam ir jārēķinās ar nopietnāku konkurenci.

Ja “Latvijai un Ventspilij” viena neiegūst vairākumu, tad var rasties grūtības izveidot koalīciju, jo neviena no minētajām partijām negribēšot strādāt kopā ar partiju, ja no tās būs ievēlēts A. Lembergs. Viņš arī nevarēšot balsot, atrodoties apcietinājumā, un “Latvijai un Ventspilij” tā var zaudēt vienu balsi, pieļāva B. Jurševics. Viņaprāt, ar “Latvijai un Ventspilij” bez A. Lemberga būtu iespējams konstruktīvi sadarboties, arī neejot koalīcijā.

Blumbergs redz tikai politisko pasūtījumu

“Latvijai un Ventspilij” priekšsēža vietnieks, mēra vietnieks Guntis Blumbergs nevēlējās daudz komentēt šo situāciju, jo viss jau esot bijis skaidrs februārī, kad partija nolēmusi likt A. Lembergu sarakstā ar pirmo numuru, jo viņš bija un ir tās līderis. “Mēs esam pārliecināti, ka tas ir politiskais pasūtījums pirms pašvaldību vēlēšanām, jo nekā citādi ar mums nevar konkurēt,” “Latvijas Avīzei” sacīja G. Blumbergs, ar pasūtījumu domājot A. Lemberga apcietināšanu.

Uz vaicāto, vai partija nezaudēs vienu balsi domē, tās pārstāvis atbildēja pārliecībā, ka A. Lembergam būs iespēja piedalīties pašvaldības darbā. Jāpiebilst, ka “Latvijai un Ventspilij” sabiedrotie no Zaļo un zemnieku savienības Ventspilī un arī Liepājā savus sarakstus neiesniegs, lai nekonkurētu ar partneriem reģionos.