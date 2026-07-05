“Nesaprotu, kā panākt taisnīgu pensijas pārrēķinu!” Lelde satraukta par darba stāžu pensijas aprēķinā 23
Sanija Bērziņa

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Sanija Bērziņa
Mājas Manas tiesības

Darbs ir svarīgs ne tikai, lai izdzīvotu – spētu pabarot sevi, samaksāt par jumtu virs galvas un atļautos citas ikdienas papildizmaksas -, bet arī, lai nodrošinātos vecumdienām.

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To var darīt dažādi – naudu var ieguldīt, investēt, bet var arī iztikt ar pensiju. Runājot par pensionēšanos, īpaši svarīgs ir darba stāžs. Kāda mūsu lasītāja ir nesaprašanā – kā pierādīt darba stāžu, ja ir aizdomas par nepareizu pensijas aprēķinu.

Lelde raksta: “Pensijas apmērs lielā mērā ir atkarīgs no uzkrātā darba stāža, un īpaši nozīmīgs ir laiks pēc 1996. gada, jo tas tieši ietekmē izmaksu lielumu. Tomēr ir gadījumi, kad kāds periods nav ņemts vērā, veicot aprēķinu. Nesaprotu, kā persona var pamatot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, ka šis darba stāžs tiešām pastāv, un panākt taisnīgu pensijas pārrēķinu?”

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Lai rastu atbildes uz lasītājas jautājumu, sazinājos ar Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūru (VSAA). Zemāk lasāms VSAA Pensiju metodiskās vadības daļas vecākās ekspertes Lienes Klismetes skaidrojums.

Viss balstās VSAA sistēmā

Sākot ar 1996.gadu, visi dati par sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek uzkrāti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā. Līdz ar to apdrošināšanas stāžu veido tikai tie mēneši, kuros ir veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam, un

šos periodus ar papildu dokumentiem pierādīt nevar – tie tiek noteikti, pamatojoties uz VSAA rīcībā esošo informāciju.

Papildus informējam, ka laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz 1997.gada 31.decembrim datus par darba ņēmējiem (par darba attiecību uzsākšanu, izbeigšanu un sociālā nodokļa maksājumiem) darba devēji sniedza Valsts sociālās apdrošināšanas fondam (tagad VSAA). Savukārt no 1998.gada 1.janvāra darba devēji katru darba ņēmēju reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Ja kādā mēnesī darba devēja ziņojumā ir norādīts, ka ienākumu nav bijis, šis mēnesis apdrošināšanas stāžu neveido.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par savu apdrošināšanas stāžu, personai jāvēršas VSAA.

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