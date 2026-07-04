Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Zane Bitere/LETA

Hermanis, Baško, Kiršteins, Mielavs un vēl citi populāri ļaudis iekļauti startam Saeimas vēlēšanām no “Mēs mainām noteikumus” sarakstiem 0

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LETA
22:01, 4. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Partijas “Mēs mainām noteikumus” sarakstos 15. Saeimas vēlēšanām iekļauts režisors Alvis Hermanis, politiskā spēka valdes loceklis Jāzeps Baško, Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, dziedātājs Ainars Mielavs un citi sabiedrībā zināmi cilvēki, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.

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Baško ir saraksta līderis Rīgas vēlēšanu apgabalam. Šajā vēlēšanu apgabalā startē arī Kiršteins.

Savukārt Hermanis ir Vidzemes saraksta pirmais numurs. Sarakstā iekļauti arī bijušie parlamentārieši Māris Možvillo un Evija Papule. Uz Saeimu no šī saraksta vēlas iekļūt arī bijušais ilggadējais “Vienotības” biedrs un darbinieks Normunds Orleāns.

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Mielavs ir pieteikts kā Latgales saraksta līderis. Viņam seko bijusī Saeimas deputāte Janīna Kursīte. Sarakstā ir arī atkritumu jomas uzņēmējs Jānis Vilgerts.

Kurzemes saraksta galvgalī ir bijušais Saeimas, tagad Kuldīgas novada domes deputāts Ēriks Pucens.

Savukārt Zemgales sarakstam kā pirmais numurs izvēlēts Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Edvarts Krusts. Tajā startē arī Ķekavas novada domes deputāts Juris Žilko un bijusī Saeimas deputāte Anta Rugāte.

Partija kopumā pieteikusi 77 kandidātus.

“Mēs mainīsim vēlēšanu kārtību, izbeigsim nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu un veiksim ģenerāltīrīšanu valsts pārvaldē, izveidojot kompaktāko un efektīvāko valsts pārvaldi Eiropā,” priekšvēlēšanu programmā sola politiskais spēks.

Jau ziņots, ka sestdien sarakstus iesniegs Zaļo un zemnieku savienība, “Suverēnā vara”/”Apvienība Jaunlatvieši” un “Latvijas attīstībai”.

Kopumā sarakstus pieteikušies iesniegt 14 politiskie spēki.

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