Neskaties pilnmēnesī, paliksi stāvoklī! 13 seni ticējumi, kas starp ļaudīm klejo gadu gadiem 5
Pilnmēness vienmēr radījis maģisku un noslēpumainu noskaņu, raisījis bailes un cerības, devis vielu leģendām un mītiem, kas bieži vien, kaut arī netiešā veidā, saglabājušies līdz mūsdienām. Pārējās mēneša dienās tik loģiski domājošie un racionālie līdzpilsoņi nereti vaino debesu spīdekli dažādās likstās – te pavadīta bezmiega nakts, te kolēģi dīvaini izturas un klienti vispār kā no ķēdes norāvušies.
Dažādos vēstures laika posmos pilnmēness ietekme saistīta ar slepkavībām, pašnāvībām, dabas katastrofām, nelaimes gadījumiem, dzimstību, sieviešu auglību un, protams, raganu un vilkaču izdarībām.
1. Grieķu filozofs Aristotelis un romiešu vēsturnieks Plīnijs Vecākais uzskatīja smadzenes par ķermeņa “mitro” orgānu, uz kuru, tāpat kā uz paisumu un bēgumu, īpaši attiecas Mēness nelabvēlīgā ietekme.
2. Teju visās Eiropas tautās Viduslaikos bija pazīstams tāds jēdziens kā “Mēness ietekme”, “Transilvānijas sindroms” vai likantropija – īsumā tas nozīmēja cilvēku pārvēršanos par vampīriem vai vilkačiem pilnmēness naktī.
3. Skaidra lieta, arī visādas raganu padarīšanas un rituāli notika tieši naktīs, kad Mēness bija redzams vislabāk – tas saistīts ar pārliecību par Mēness lielo ietekmi uz cilvēka ķermeni un prātu.
4. Pilnmēness tāpat esot labākais laiks zīlēšanai. Lai pareģotu savu nākotni, pilnmēness naktī mutē jātur mēness akmens.
5. Cits sens ticējums brīdina: sievietes, kas cieši skatās pilnmēnesī vai ļauj tā stariem skart savu ķermeni, riskē kļūt grūtas. Turklāt piedzimt var ne jau kaut kāds parasts brēkulis, bet īsts monstrs!
6. No otras puses, laulību slēgšana pilnmēness laikā nodrošinot to izdošanos.
7. Pilnmēness naktī dzimuši bērni esot ļoti veselīgi un spēcīgi. Tāpat pilnmēness atbild par vieglām dzemdībām, un šādās naktīs arī dzimstot vairāk bērnu nekā vidēji.
8. Deviņas reizes uzpūšot kārpai pilnmēness naktī, tā pazudīs bez pēdām.
9. Pilnmēness laikā jāizvairās no strīdiem ar kaimiņiem, jo tie ievilksies un radīs daudz neērtību.
10. Pilnā mēnesī nedrīkst skatīties slimnieki, jo tad viņi lēnāk atveseļosies.
11. Pilnmēness naktī nedrīkst gulēt, ļaujot sevi apspīdēt tā stariem, citādi riskē saslimt vai pat nomirt.
12. Ja tev nav naudas, bet vajadzība pēc tās – liela, nostājies pilnmēness staros, atver maciņu un deviņas reizes saki šādus vārdus: “Piepildi to!” Paies dažas dienas, un nauda straumēm plūdīs pie tevis. Šis ticējums saistīts ar seno pārliecību, ka mēness ir no sudraba, tāpēc spēj piesaistīt naudu.
13. Saskaņā ar fen šui principiem pilnmēness ir īpaši piemērots laiks, lai atbrīvotos no lietām un ieradumiem, kas traucē cilvēka attīstībai. Šajā laikā jāsakārto māja, jācenšas nedusmoties, jāpiedod cilvēkiem. Tāpat iespējams vieglāk tikt vaļā no kaitīgiem paradumiem, piemēram, smēķēšanas un samierināties ar mīlestības zaudējumu.