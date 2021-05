Normunds Krapsis. Foto: Zane Bitere/LETA

No amata pienākumu pildīšanas atstādināts Krapsis. Policijas šefs Ruks skaidro situāciju







Pamatojoties uz Iekšējās drošības biroja (IDB) piemēroto drošības līdzekli, Valsts policijas (VP) priekšnieka vietnieks, Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas.

IDB Krapsim kā drošības līdzekli piemērojis aizliegumu ieņemt konkrētu amatu, aģentūru LETA informēja VP.

VP priekšnieks Armands Ruks pauž sarūgtinājumu par šo situāciju.

“Zināms, ka izmeklēšana notiek jau kādu laiku un informācija saistībā ar to no IDB ir arī sniegta publiski. Acīmredzot, izmeklēšanas procesā ir parādījušies jauni virzieni. Līdz ar to, ņemot vērā no šī dienesta saņemto lēmumu, no amata pildīšanas ir atstādināts mans vietnieks. Esam sarūgtināti par šo situāciju, un IDB paustās aizdomas nenoliedzami met ēnu gan uz VP, gan amatpersonas reputāciju,” norāda Ruks.

Vienlaikus VP priekšnieks pozitīvi vērtē ikdienas sadarbību ar Krapsi, viņa attieksmi pret dienestu un ieguldījumu policijā. Krapsis esot sniedzis būtisku atbalstu un ieguldījumu policijas modernizēšanā, darba organizēšanā un uzlabošanā, īpaši saistībā ar Covid-19 ierobežojumu uzraudzību un sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu.

Tāpat Ruka vērtējumā Krapsis darbu veicis atbildīgi un izrādījis iniciatīvu. VP priekšnieks atgādina, ka pastāv nevainīguma prezumpcija, tāpēc pagaidām viņš atturēšoties no pārsteidzīgiem secinājumiem.

“Mēs uzticamies IDB, kas veic savas funkcijas, veiktajai izmeklēšanai un sagaidām taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu,” norāda VP priekšnieks.

Uz šo laiku kā VP Galvenās kārtības policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs nozīmēts VP Galvenās kārtības policijas priekšnieka vietnieks Lauris Arājs.

VP un Krapsis sadarbojas gan ar IDB, gan prokuratūru, sniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai ātrāk šī izmeklēšana tiku pabeigta, informēja VP.

Jau ziņots, ka IDB sācis kriminālprocesu par iespējamu krāpšanos VP izsludinātajos formastērpu iepirkumos, un šajā lietā iesaistīti Krapsis un toreizējā VP priekšnieka vietniece, Galvenās administratīvās pārvaldes priekšniece Renāte Fila-Roķe. Fila-Roķe gan šogad janvārī iecelta par minētās pārvaldes priekšnieka vietnieci.

IDB pērn jūnijā paziņoja, ka sācis kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu divos VP izsludinātajos iepirkumos, kas saistīti ar VP formastērpu un reprezentācijas un parādes formas tērpu iegādi.

LETA jau pērn jūnija sākumā ziņoja, ka VP saņēmusi jaunā dizaina formastērpus un pakāpeniski tie izsniegti policistiem.

Sākotnēji modes mākslinieka Bruno Birmaņa izstrādāto formastērpu komplektu apņēmās izgatavot divi pretendenti, taču beigās viens atteicās. Turklāt iepirkuma organizēšanā tika saņemta sūdzība, kuras izskatīšana aizņēma laiku, tāpēc tikai pērn oktobrī iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju atzina uzņēmumu “SRC Brasa”.

Militārā ekipējuma ražošanas uzņēmums “SRC Brasa” pērn jūnijā paziņoja, ka likumsargi veikuši procesuālās darbības, taču uzņēmuma īpašniekiem un darbiniekiem toreiz neesot ticis piemērots aizdomās turētā statuss.