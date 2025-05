Publicitātes foto

Izmantojot egļu zarus no AS “Latvijas valsts meži” (LVM) cirsmas, šajā pavasarī tapušas 450 mākslīgās zivju nārsta ligzdas, kuras aprīļa beigās biedrība “Mēs – zivīm” ielaida dažādās vietās Daugavā. Šādas mākslīgās ligzdas veicina zivju dabiskā nārsta iespējas un zivju skaita pieaugumu ūdenskrātuvēs ar svārstīgu ūdenslīmeni.

Mākslīgās nārsta ligzdas izgatavo no egļu zariem – parasti mežizstrādes atlikumiem cirsmās. Visbiežāk ciršanas atliekas pārtop enerģētiskajā šķeldā, nodrošinot izejmateriālu vietējām katlumājām siltuma ražošanai, taču šoreiz tās kalpojušas zivju resursu bagātināšanai. Ligzdu gatavošanā izmanto līdz 70 cm garus egļu zarus, liekot tos citu virs cita pretējos virzienos un pēc tam pa vidu sasienot ar stiepli.

Mākslīgās zivju nārsta ligzdas Daugavā aprīlī tika ielaistas jau piecpadsmito pavasari. Egļu zari šo ligzdu izgatavošanai ik gadu tiek iegūti kādā no Latvijas valsts mežu teritorijām, kur nesen notikusi mežizstrāde. Šogad ligzdu izgatavošanai izmantotas LVM Vidusdaugavas reģiona Vecumnieku iecirkņa mežos iegūtās ciršanas atliekas.

LVM Vidusdaugavas reģiona mežkopis Monvīds Strautiņš stāsta: “Šogad izvēlētā egļu cirsma bija teicami piemērota ligzdām nepieciešamo zaru ieguvei. Cirte bija pašā ceļa malā, tāpēc ligzdu siešanas pasākuma dalībniekiem ērti sasniedzama. Turklāt nocirsto egļu zari, kā norādīja biedrības “Mēs – zivīm” vadītājs Ivars Dubra, bija ideāli piemēroti ligzdu siešanai – kupli un veselīgi, nebija kaltuši vai kaitēkļu bojāti.”

Biedrības “Mēs – zivīm” pārstāvji skaidro, ka katrā no ligzdām ir vismaz 50 tūkstoši ikru un, atkarībā no perioda un izvietojuma vietas, ikri noklāj 60-90 % no ligzdu virsmas. No iznērstajiem ikriem izdzīvo 5–10 % zivju mazuļu, kuri pirmās dienas pavada turpat ligzdā. Tajās nārsto līdakas, brekši, asari un raudas. Mākslīgās zivju nārsta ligzdas ieliekot dziļākās vietās un attālāk no krasta, iespējams nodrošināt pilnīgāku ikru attīstīšanos, jo ligzdas ir noenkurotas, turas ūdenslīmenī un nekad nav sausumā.