No meitām līdz pat brālēniem. Putins valsts amatos iekārtojis 24 radiniekus

LETA
18:18, 6. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas diktators Vladimirs Putins palīdzējis vismaz 24 saviem radiniekiem tikt pie augstiem amatiem valsts pārvaldē, vēsta tīmekļa izdevums “Projekt”.

Ar valsti saistītus ienākumus saņēmušas Putina meitu Marijas Voroncovas un Katerinas Tihonovas ģimenes, diktatora brālēni Jevgēņijs un Igors Putini, kā arī māsīcas Ļubova Šelomova un Ļubova Kruglova, noskaidrojuši žurnālisti.

“Visu četru Putina slaveno iemīļoto” – bijušās sievas Ludmilas Očeretnajas, Aļinas Kabajevas, Svetlanas Krivonogihas un Aļisas Harčevas – ģimeņu locekļi arī iekārtoti valsts amatos.

Visaugstākā statusa amatus ieguvuši diktatora brālēna Jevgēņija Putina līnijas radinieki. Anna Cviļova (Jevgēņija meita) ir aizsardzības ministra vietniece, bet viņas vīrs Sergejs ir enerģētikas ministrs. Annas Cviļovas brālis Mihails Putins ieņem augstu amatu uzņēmumā “Gazprom”.

Valsts amatos nodarbināto radinieku skaita ziņā Putins, iespējams, ir uzstādījis Krievijas valdnieku rekordu vismaz kopš Romanovu dinastijas laikiem.

Tā prezidents Boriss Jeļcins, kas “ilgu laiku asociējās ar nepotismu”, augstos amatos iecēla ne vairāk kā piecus savus radiniekus, norāda izdevums.

