“Nolēmu, ka ir arī jābalso…” Šova “Koru kari” skatītāja pēc balsojuma par savu mīļāko kori piedzīvojusi vilšanos 24
TV3 šovs “Koru kari”, šķiet, viens no populārākajiem šobrīd Latvijā – katru svētdienas vakaru mūzikas mīļotāji (un ne tikai) pulcējas klātienē un pie televizoru ekrāniem, lai justu līdzi saviem mīļākajiem koriem. Daudzi arī aktīvi atbalsta koristus soctīklos un balsojot.
Kādai lasītājai gan palikusi nepatīkama sajūta pēc balsojuma: “Esmu aizrautīga “Koru karu” skatītāja, tāpēc nolēmu, ka ir arī jābalso. Devos to darīt “Primero” mājas lapā – viss ļoti vienkārši un saprotami. Taču pavisam nepatīkams pārsteigums bija pēc dažām dienām – saņēmu īsziņu no “Primero” ar aicinājumu paņemt pie viņiem kredītu.
Man nav aktuāli kredīti, es nevēlos saņemt šādus piedāvājumus un nešķiet arī ētiski šādi izmantot manu telefona numuru. Interesanti, vai saskaņā ar datu aizsardzības un visiem citiem likumiem tas ir pieļaujami?”
Interesanti, ka portālā LA.LV par šo tēmu rakstījām jau arī iepriekšējā sezonā, jo arī tad bijām no lasītājiem saņēmuši līdzīgas ziņas.
Mārketinga vadītāja Loreta Krasovska skaidro radušos situāciju:
“Primero jau otro sezonu pēc kārtas ir TV šova “Koru Kari” finansiālais sponsors un šī projekta atbalstītājs. Mēs esam daļa no šīs kustības, kas ik svētdienu rada prieku tūkstošiem televīzijas skatītāju visā Latvijā. Tāpēc mums patiesi žēl, ka kādai skatītājai ir radusies nepatīkama pieredze.
Vienlaikus vēlamies precizēt, ka, lai nobalsotu par konkrēto kori, nav nepieciešams atzīmēt izvēli “vēlos saņemt jaunumus no Primero”. Balsojumu iespējams veikt arī bez šīs atzīmes, un šādā gadījumā balsotājs nesaņem uzņēmuma komunikāciju. Savukārt telefona numurs tiek izmantots tikai kā autentifikācijas mehānisms, lai nodrošinātu korektu un godīgu balsošanas procesu.
Vienlaikus redzam, ka daudziem “Koru Kari” skatītājiem uzņēmuma sniegtā informācija ir noderīga, tāpēc uzskatām par svarīgu nodrošināt iespēju to saņemt pēc pašu izvēles.
Noslēgumā vēlamies uzsvērt, ka Primero mērķis, atbalstot “Koru Kari”, ir radīt vēl iedvesmojošāku un pozitīvāku pieredzi gan koriem, gan skatītājiem visā Latvijā. Nodrošinot gan galveno balvu 10 000 EUR apmērā, gan iknedēļas simpātiju balsojumu finansējumu 1000 EUR apmērā, mēs vēlamies stiprināt šova radošo kvalitāti un vienlaikus dot koriem iespēju īstenot nozīmīgas iniciatīvas un atbalstīt sabiedrībai svarīgus mērķus.”
Savukārt Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailuma pērn norādīja: “Kā noteic Datu regula un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums, tad piekrišanai personas datu apstrādei, tajā skaitā komerciālu paziņojumu sūtīšanai, ir jābūt brīvi sniegtai, konkrētai, apzinātai un nepārprotamai.
Tāpat piekrišanai jābūt informētai, kas nozīmē, ka cilvēkam pirms komerciālu paziņojumu saņemšanas būtu jāsaprot, kas notiks pēc “pogas nospiešanas”.
Arī balsošanas brīdī cilvēkam ir jābūt skaidrai izvēlei – piekrist vai nē komerciālu paziņojumu saņemšanai turpmāk.
Piekrišana nevar būt automātiska, piesaistīta citam pakalpojumam vai balstīta uz neskaidru informāciju. Proti, ja cilvēks netiek skaidri un saprotami informēts par to, ka viņa tālruņa numurs tiks izmantots mārketinga nolūkos, šāda piekrišana nav uzskatāma par likumīgu un spēkā esošu.
Tāpat norāde, ka, piemēram, iesniedzot savu balsojumu, cilvēks piekrīt SIA privātuma politikai, nav pielīdzināma atrunai, ka, iesniedzot savu telefona numuru balsojumam, viņš piekrīt turpmāku komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA uz šo numuru.
Inspekcija neatbalsta praksi, kurā cilvēks nevar pabeigt balsojumu vai reģistrāciju, ja vienlaikus neakceptē komerciālu paziņojumu saņemšanu.
Šādā gadījumā piekrišana nevar tikt uzskatīta par brīvi sniegtu, jo datu subjekts jūtas spiests piekrist datu apstrādei, lai varētu izmantot konkrēto pakalpojumu.
Tāpat cilvēkam jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, turklāt šādai atteikšanās iespējai jābūt vienkārši pieejamai, saprotamai un īstenojamai. Tas nozīmē, ka atteikšanās procesam jābūt tikpat vienkāršam kā piekrišanas sniegšanai.
Ja piekrišana tiek iegūta, piemēram, ar vienu klikšķi vai vienkāršu balsojumu, tad arī atteikšanās nedrīkst prasīt vairāk pūļu — piemēram, sūtīt īsziņu ar noteiktu tekstu uz kādu numuru, meklēt īpašus iestatījumus vai iziet vairākus soļus.
Sarežģīts vai apgrūtinošs atteikšanās mehānisms nav uzskatāms par atbilstošu Datu regulas prasībām un praktiski var liegt datu subjektam izmantot savas tiesības. Papildus norādām, ka līdz šim neesam konstatējuši, ka šāda prakse būtu ierasta vai plaši izplatīta.”
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!