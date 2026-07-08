Struberga: Kremlis joprojām skatās uz Trampu kā iespēju logu – novembris var kļūt par svarīgu brīdi 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
0:19, 9. jūlijs 2026
Viedokļi

ASV prezidentam Donaldam Trampam joprojām ir ļoti būtiska loma tajā, kā Krievija vērtē iespējamās sarunas un kara turpmāko gaitu, TV24 raidījumā “Ziņu top”norāda Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre un organizācijas “Sievietes drošībai” valdes priekšsēdētāja Sigita Struberga.

90. gadu principi, kas toreiz šķita pašsaprotami un ko ievēroja katrā mājā – pie vairākiem no tiem sākam atgriezties
Mīklainos apstākļos pazudusi lidmašīna ar vairākiem cilvēkiem uz klāja – publiskoti pilota pēdējie vārdi
“Tā bija briesmīga sajūta!” Jaunā māmiņa sašutusi par piedzīvoto Rīgas Dzemdību namā 21
Lasīt citas ziņas

Viņa skaidro, ka, analizējot situāciju, jāskatās ne tikai uz to, ko saka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vai Eiropas līderi, bet arī uz Kremļa retoriku. Pēc Strubergas teiktā, Maskava joprojām mēģina uzturēt priekšstatu, ka starp Vladimiru Putinu un Donaldu Trampu savulaik bijusi kāda īpaša vienošanās vai savstarpēja sapratne.

Vienlaikus no ASV puses arvien biežāk izskan, ka nekāda īpaša “gara” vai noskaņojuma starp Trampu un Putinu patiesībā nav bijis. Tomēr Kremlis, pēc Strubergas vērtējuma, turpina uzmanīgi vērot, vai šāds iespēju logs tomēr varētu atvērties no jauna.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Pateicības skūpsti glābējam: Internetu aizkustina zemestrīces drupās izdzīvojuša suņuka pirmā reakcija pēc izglābšanas
Putins mainījis savas domas? Tramps komentē Krievijas prezidenta nosacījumus kara izbeigšanai
“Kameras skatoties – it kā rotaļājas!” Atklātas jaunas detaļas par skolotāju, kuru rosina apsūdzēt par seksuālu vardarbību pret bērniem

Viņasprāt, Maskava varētu cerēt, ka Putins kādā brīdī spēs atjaunot tiešu vai netiešu kontaktu ar Trampu un izmantot to savās interesēs. Īpaši nozīmīgs brīdis šajā ziņā varētu būt novembris, kad ASV gaidāmas starpvēlēšanas.

Struberga norāda, ka, ja šīs vēlēšanas Trampam izrādītos politiski nepatīkamas un vājinātu viņa pozīcijas, Kremlis varētu mēģināt izmantot situāciju. Viņas ieskatā Maskavai teorētiski varētu šķist izdevīgi kaut ko “uzspiest” brīdī, kad Tramps pašmājās ir ievainojamāks un viņa reitingi nav spēcīgi.

Tomēr viņa uzsver, ka prognozēt Trampa rīcību ir ļoti sarežģīti. Pat tuvākajās dienās nav viegli paredzēt, ko viņš teiks vai kādu nostāju ieņems, nemaz nerunājot par to, kas varētu notikt līdz novembrim.

Tādēļ iespējamie scenāriji, pēc Strubergas teiktā, var būt ļoti dažādi. Taču viens ir skaidrs – Kremlis joprojām uzmanīgi seko Trampam un meklē brīdi, kad viņa politisko situāciju varētu izmantot savā labā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Esmu vīlies NATO!” Tramps samitu iesāk ar pārmetumiem un paziņo, ka ieradies tikai viena cilvēka dēļ
Tramps uz NATO samitu dodas sliktā noskaņojumā – konflikts nav izslēgts
Kārlis Streips: “No viņa Latvijai nekāda īsta labuma nav un arī nebūs”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.