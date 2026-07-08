Struberga: Kremlis joprojām skatās uz Trampu kā iespēju logu – novembris var kļūt par svarīgu brīdi 0
ASV prezidentam Donaldam Trampam joprojām ir ļoti būtiska loma tajā, kā Krievija vērtē iespējamās sarunas un kara turpmāko gaitu, TV24 raidījumā “Ziņu top”norāda Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre un organizācijas “Sievietes drošībai” valdes priekšsēdētāja Sigita Struberga.
Viņa skaidro, ka, analizējot situāciju, jāskatās ne tikai uz to, ko saka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vai Eiropas līderi, bet arī uz Kremļa retoriku. Pēc Strubergas teiktā, Maskava joprojām mēģina uzturēt priekšstatu, ka starp Vladimiru Putinu un Donaldu Trampu savulaik bijusi kāda īpaša vienošanās vai savstarpēja sapratne.
Vienlaikus no ASV puses arvien biežāk izskan, ka nekāda īpaša “gara” vai noskaņojuma starp Trampu un Putinu patiesībā nav bijis. Tomēr Kremlis, pēc Strubergas vērtējuma, turpina uzmanīgi vērot, vai šāds iespēju logs tomēr varētu atvērties no jauna.
Viņasprāt, Maskava varētu cerēt, ka Putins kādā brīdī spēs atjaunot tiešu vai netiešu kontaktu ar Trampu un izmantot to savās interesēs. Īpaši nozīmīgs brīdis šajā ziņā varētu būt novembris, kad ASV gaidāmas starpvēlēšanas.
Struberga norāda, ka, ja šīs vēlēšanas Trampam izrādītos politiski nepatīkamas un vājinātu viņa pozīcijas, Kremlis varētu mēģināt izmantot situāciju. Viņas ieskatā Maskavai teorētiski varētu šķist izdevīgi kaut ko “uzspiest” brīdī, kad Tramps pašmājās ir ievainojamāks un viņa reitingi nav spēcīgi.
Tomēr viņa uzsver, ka prognozēt Trampa rīcību ir ļoti sarežģīti. Pat tuvākajās dienās nav viegli paredzēt, ko viņš teiks vai kādu nostāju ieņems, nemaz nerunājot par to, kas varētu notikt līdz novembrim.
Tādēļ iespējamie scenāriji, pēc Strubergas teiktā, var būt ļoti dažādi. Taču viens ir skaidrs – Kremlis joprojām uzmanīgi seko Trampam un meklē brīdi, kad viņa politisko situāciju varētu izmantot savā labā.